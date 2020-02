TravelPro Hartstocht: vind of uit je liefde!

Hartstochtelijk verliefd? Je hebt het vast weleens gehad tijdens een studiereis, receptie, presentatieavond, netwerk event, nieuwjaarsreceptie, feest, in het vliegtuig, een cruiseschip, de bus, de trein of misschien wel… op je werk. Fjiet view! Via TravelPro Hartstocht willen wij je helpen die leuke vrouw of man die je hebt ontmoet tijdens je werk in de reisbranche op te sporen. Natuurlijk mag je ook je liefde voor je werkgever of branchepartner uiten, of voor die jarenlange vriend(in) in de branche! Zeker met Valentijnsdag in zicht.

Herinneren jullie je NS Hartkloppingen nog? Met hartverwarmende oproepjes, zoals: ‘Jongen met de spaghetti. Ik had een lange en niet interessante dag achter de rug. Totdat ik jou tegenkwam…’ of ‘Oogcontact van Zaandam naar Sloterdijk’. Hier op de redactie weten wij het zeker: dit komt ook voor in de reisbranche.

Vul hieronder (in het reactieveld) jouw oproepje in wanneer jij op zoek bent naar die leuke man of vrouw die je laatst ontmoette. Of verklaar jouw liefde aan je werkgever, een branchepartner of vriend(in) in de reisbranche. Houd de oproepjes of liefdesverklaringen wel leuk en romantisch (lees: niet vunzig, maar lief). De oproepjes mogen uiteraard anoniem. Wanneer je het reactieformulier hebt ingevuld en op ‘Geef reactie’ klikt dan krijgt de redactie van TravelPro deze eerst te zien en moet ‘m goedkeuren. Je kan als je dat wilt je eigen mailadres invullen, deze wordt niet gepubliceerd op de website, de naam die je invult wel.

Reageren op een Hartstocht?

Reageren op een Hartstocht kan door te mailen naar redactie@travelpro.nl onder vermelding van het nummer (bijvoorbeeld #HT299). Dit mag uiteraard ook anoniem.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.