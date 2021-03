TUI at Home sluit overeenkomst met BAS by Fadiro

De MRA’s van TUI at Home stappen in mei 2021 over naar BAS by Fadiro als backoffice oplossing. “De overstap past goed in de nieuw ingeslagen weg van TUI at Home, het verder ontwikkelen van een gedegen en professionele formule waar op dit moment 120 MRA’s bij aangesloten zijn”, laat TUI weten. Al sinds de start van TUI at Home in 2011 werken de MRA’s op de eigen TUI systemen qua CRM en facturatie. Om de MRA’s op de best mogelijke manier te faciliteren bij het bereiken van hun doelstellingen, gaat TUI at Home deze nieuwe samenwerking met BAS by Fadiro aan.

Jeroen Otto (Manager TUI at Home): “Ik ben erg blij dat we deze stap nu kunnen zetten, BAS heeft zich inmiddels bewezen als een zeer solide en betrouwbaar systeem waarbij gebruiksvriendelijkheid een belangrijk speerpunt is. Vele MRA’s die bij TUI at Home aangesloten zijn hebben eerder gebruik gemaakt van BAS en omarmen de keuze voor dit systeem. Daarnaast denk ik dat de keuze voor TUI at Home bij ‘zwevende’ ZRA’s hierdoor ook eenvoudiger wordt. Wij staan altijd open voor ervaren kandidaten bij TUI at Home al is groei qua aantallen geen doelstelling an sich, wel groeien met geschikte en kwalitatieve kandidaten.”

Trots

Theo Hoving (algemeen directeur Fadiro): “Het team van Fadiro vindt het geweldig dat nu ook TUI at Home gebruik gaat maken van BAS. Deze mooie toevoeging valt toevallig samen met het twintig jarig bestaan van Fadiro. Het grote enthousiasme van de mobiele reisadviseurs van TUI at Home na de bekendmaking dat de keuze was gevallen op BAS, maakt duidelijk dat wij nog steeds heel erg trots zijn op wat wij doen.”

