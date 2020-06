TUI België start begin juli vluchten weer op

De recente beslissing van de Nationale Veiligheidsraad die reizen binnen de Schengenzone weer toelaat vanaf 15 juni, is een belangrijke opsteker voor de reissector. Bij TUI worden de autovakanties en vliegvakanties naar Europese bestemmingen dan ook opnieuw opgestart. “Op enkele grote bestemmingen kan dit pas vanaf 1 juli. TUI hoopt intussen op een snelle Europese beslissing rond de niet-Europese bestemmingen”, zo laat de touroperator weten.

Op de persconferentie na de vergadering van de Nationale Veiligheidsraad vorige woensdag, heeft de Belgische reiziger perspectief gekregen over zijn zomervakantie, althans binnen Europa. TUI zal eerstdaags al haar klanten informeren wat dit betekent voor hun geboekte reis deze zomer.

Voor wie een autovakantie vastlegde, per definitie in Europa, is het antwoord helder:

Vanaf 15 juni gaan alle reizen door indien het land van bestemming zijn grenzen opent voor buitenlanders. Dit is het geval voor Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Italië, Zweden, Polen, Hongarije, Slovenië, Andorra, Luxemburg, Tsjechië, IJsland en Ierland en Kroatië.

Vanaf 1 juli kan er worden gereisd naar Spanje.

De enige 2 uitzonderingen van landen waar de Belg nog niet heen kan of waar de formaliteiten geen aangename vakantie toelaten, zijn het Verenigd Koninkrijk en Denemarken, evenwel geen grote bestemmingen voor TUI. TUI kan op dit moment geen concreet perspectief bieden voor deze twee bestemmingen.

Voor vliegvakanties is de grote heropstart voorzien in begin juli. Voordien zullen slechts enkele vluchten plaatsvinden naar kleinere bestemmingen. De eerst geprogrammeerde vlucht is op zaterdag 20 juni vanuit Brussels Airport naar Dubrovnik (Kroatië), gevolgd door Faro (Portugal) op zondag 21 juni. TUI zet alles in op begin juli, de start van de zomervakantie en tevens de datum waarop de belangrijkste Europese vakantielanden hun grenzen opnieuw openen. Vanaf 1 juli zal TUI al een uitgebreid programma aanbieden, maar het aantal aangeboden bestemmingen en de vluchtfrequenties worden wekelijks systematisch verhoogd. (1)

Ook verschillende niet-Europese landen zijn in deze planning opgenomen, hoewel er op dit moment nog geen duidelijkheid bestaat over de uitreismogelijkheid vanuit België. Niet-Schengenlanden zoals Turkije, Marokko, Tunesië en Egypte zijn zeer populaire bestemmingen, goed voor 30 % van het geplande vluchtschema bij TUI. Het is voor de TUI klanten dan ook erg belangrijk om snel duidelijkheid te hebben over reizen naar deze bestemmingen.

Alle vluchten naar de Caraïbische bestemmingen werden voorlopig geannuleerd tot 9 juli (2).

Ook de TUI vluchten vanuit de 4 regionale luchthavens in België worden in juli opgestart. Vanuit Oostende vertrekt de eerste vlucht op 3 juli richting Mallorca (Spanje). Diezelfde dag vertrekken ook vanuit Charleroi de eerste vluchten richting naar Murcia (Spanje) en Oujda (Marokko). Antwerpen start op vrijdag 10 juli met vluchten naar Ibiza (Spanje) en Split (Kroatië). Luik tenslotte gaat op 17 juli van start met vluchten naar Malaga (Spanje), Alicante (Spanje) en Kayseri (Turkije).

TUI zal enkel met eigen TUI fly toestellen vliegen en deze zomer uitzonderlijk geen beroep doen op extra vliegcapaciteit van andere vliegtuigmaatschappijen. Naar aanleiding van deze vermindering van het voorziene aantal stoelen heeft TUI een aantal kleine bestemmingen uit het zomeraanbod geschrapt (3).

Alles wordt momenteel in gereedheid gebracht om de reizigers zo snel mogelijk te informeren. De meeste reizen binnen Europa zullen gewoon kunnen doorgaan. Voor boekingen waaraan een kleine aanpassing nodig is – bijvoorbeeld indien de vlucht een dag wordt verplaatst – neemt de klantendienst individueel contact op met de reiziger. Meer informatie over hoe reizen eruit zal zien met respect voor de coronamaatgelen is te vinden op de website tui.be/nl/corona-maatregelen.

