TUI heeft haar excuses aangeboden voor een beschrijving bij een rondreis door Suriname. In de bijschrijving werd onder meer gesproken over ‘onze dappere voorouders’ en ‘proef de sfeer van de plantages.’

De reisorganisatie heeft in een bericht ‘met schaamrood op de kaken’ haar excuses aangeboden. “Wij begrijpen helemaal dat deze formulering uiterst kwetsend is. Voor publicatie is dit onvoldoende door ons gecontroleerd en gecorrigeerd. Dat is dom en onzorgvuldig. Het is onmiddellijk offline gehaald en we gaan de teksten zorgvuldig nalopen en aanpassen”, laat TUI weten.

TUI neemt dit zeer hoog op en gaat onderzoeken waar het in het proces is misgelopen. “Wij zijn juist trots op het feit dat we mensen kennis mogen laten maken met het moois van Suriname. Met respect voor het land, de mens en de geschiedenis. Daar past deze tekst niet in. Het spijt ons oprecht dat we mensen hiermee gekwetst hebben”, vult TUI aan.