TUI breidt aanbod stedenreizen met nachttrein uit met zes Europese steden

Deel dit artikel

TUI Nederland breidt het aanbod stedenreizen per trein verder uit en doet dit in samenwerking met GreenCityTrip. TUI gaat vervoer met de nachttrein aanbieden naar een zestal Europese steden. De reisorganisatie zegt de trein te zien als een zeer waardevolle en duurzame aanvulling in de vervoerskeuzes die een reiziger heeft.

Vanaf 25 mei kunnen stedenreizigers van TUI met de trein van GreenCityTrip naar een zestal steden in Europa: Kopenhagen, Praag, Wenen, Venetië, Milaan en Florence. Het gaat om een nachttrein met slaapplaatsen. De treinen vertrekken tussen 16.30 en 20.00 uur vanuit Nederland en komen de volgende ochtend tussen 8.00 en 11.00 uur aan op de bestemming. Instappen kan op Utrecht Centraal of Amsterdam Centraal en er is keuze uit diverse klasses in comfort. Een TUI stedenreis met de GreenCityTrip trein heeft een duur van 5 dagen en 4 nachten. De eerste en de laatste nacht worden in de trein doorgebracht.

Arjan Kers, General manager TUI Nederland: “Daar waar de trein een gelijkwaardige vervanging kan zijn voor het vliegtuig zetten we dit graag in de schijnwerpers. En ook waar het geen vervanging is maar een waardevolle aanvulling, willen we het onder de aandacht brengen. Duurzamer reizen betekent ook dat je je klanten andere vervoerskeuzes moet bieden. En treinen horen daar absoluut bij. Graag gaan we de samenwerking aan met deze enthousiaste jonge ondernemers. We vinden het een verrijking van ons aanbod en kunnen zo bijdragen aan bewustere reiskeuzes.”

Hessel Winkelman en Maarten Bastian van GreenCityTrip: “Een city-trip per trein is een belevenis, de reis zelf is al onderdeel van de vakantie. Wij zijn blij dat we in de samenwerking met TUI nu een nog grotere doelgroep kunnen bereiken met dit aanbod van duurzamer reizen.”

Deze treinreizen zijn vanaf 11 mei te boeken via alle verkoopkanalen van TUI; zowel online, via de TUI reiswinkels, de zelfstandig reisadviseurs en de ANVR-reisbureaus.

Foto: Ariane Kok

Author Sharon Evers