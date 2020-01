TUI en BUas ondertekenen strategisch partnership

TUI en Breda University of Applied Sciences (BUas) verdiepen en verbreden de strategische samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en professionalisering in de reisbranche. Tijdens de openingsdag van de Vakantiebeurs tekenden Arjan Kers, General Manager TUI Nederland en Jos van der Sterren, Directeur Toerisme van BUas, een driejarige overeenkomst.

Reisorganisatie TUI is marktleider in de Nederlandse reisindustrie en verzorgt jaarlijks de vakantie van 1,7 miljoen reizigers. TUI Nederland is een onderdeel van het wereldwijde concern TUI Group, de grootste speler op het gebied van georganiseerde vakanties. Breda University of Applied Sciences (BUas) is een gespecialiseerd internationaal opleidings- en onderzoeksinstituut, op het gebied van Games, Media, Hotel, Facility, Leisure, Logistics, Built Environment en Tourism, en biedt hbo/bachelor- en wetenschappelijke opleidingen aan. Een belangrijk speerpunt in de BUas strategie is ‘Connecting to the Industry.’

Kijkje in de keuken

Arjan Kers, TUI Nederland: “Ik hecht grote waarde aan deze strategische samenwerking, ik zie de investering in getalenteerde studenten en een professionele opleiding, als een investering in zowel onze eigen toekomst als die van de hele reiswereld. Het doet me ook veel plezier dat een aantal voormalige BUas studenten een mooie carrière hebben doorgemaakt binnen TUI”. Jos van der Sterren van BUas vult aan: “Deze samenwerking is een geweldige kans voor onze studenten, die hierdoor in de keuken kunnen kijken van de grootste en meest toonaangevende reisorganisatie van Nederland. Het is ook een logische volgende stap in onze relatie met TUI, waarin we samen op zoek gaan naar antwoorden voor de grote innovatievraagstukken op het terrein van duurzaamheid en digitalisering.”

Zichtbaarheid

TUI is al jarenlang één van de meest actieve strategische partners van BUas. Dit vertaalt zich niet alleen in studenten die stages lopen bij het

bedrijf of TUI-collega’s die gastcolleges geven in Breda, maar ook door deelname van TUI aan de Strategische Advies Raad van BUas, de co-financiering van onderzoek naar klantbeleving door BUas en het meewerken aan promotieonderzoek door het expertisecentrum CELTH en ANVR/Reiswerk. Het strategische partnership richt zich op de ruimere zichtbaarheid van TUI binnen de opleiding Tourism Management van BUas. TUI deelt haar business innovation strategie en daaruit voortvloeiende projecten met studenten en docenten van BUas.

Beide partijen bouwen samen aan meerdere ‘learning communities’, waarin medewerkers van TUI en docenten en onderzoekers van BUas, samen met studenten, leren en innoveren. De samenwerking binnen het Tourism Impact Lab van BUas is hiervan een mooi voorbeeld.

