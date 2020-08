TUI en Corendon: gratis pcr-test voor vakantiegangers naar Griekenland

Zowel Corendon als TUI bieden de pcr-test die vanaf 17 augustus verplicht is voor vakantiegangers naar Griekenland gratis aan. De lokale autoriteiten van Griekenland eisen dat reizigers bij aankomst op hun bestemming in het bezit zijn van een gezondheidsverklaring met een negatief COVID-19 testresultaat. De reden hiervoor is dat Griekenland hiermee het aantal besmettingen tot een minimum wil beperken.

In samenwerking met U-Diagnostics, bekend onder de naam HetHuisartslab, biedt Corendon deze test kosteloos aan haar klanten aan die naar Griekenland reizen, inclusief de afgifte van het reisdocument dat nodig is om te kunnen reizen. De gebruikte test is goedgekeurd door het RIVM. Klanten worden hierover per mail geïnformeerd. Om iedereen in staat te stellen zich voor een redelijke prijs te laten testen, biedt Corendon dezelfde test ook aan voor de speciale prijs van €89,50 (inclusief reisdocument) voor mensen die geen Corendon vakantie hebben geboekt. Meer informatie over de test is te vinden op corendon.nl/pcr.

TUI vergoedt de test ook voor reizigers die bij de touroperator boeken. Voorwaarde is dat de test vóór vertrek in Nederland wordt gedaan. TUI werkt samen met HetHuisartsLab. De PCR-test wordt geheel vergoed door TUI voor alle TUI en Kras klanten die op reis gaan naar Griekenland, maar ook Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Cyprus en Madeira met een vertrekdatum tot en met 31 augustus 2020. Voor TUI en Kras klanten die vertrekken vanaf 1 september 2020 naar Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, Cyprus, Madeira of Griekenland wordt de test gedeeltelijk vergoed. De eigen bijdrage voor de PCR-test bedraagt in dat geval € 49,50 per persoon en dient bij registratie (mogelijk vanaf 15 augustus) te worden voldaan bij HetHuisartslab. Kijk voor meer info op tui.nl/corona-maatregelen/pcr-test/.

