TUI fly vliegt de komende wintermaanden (november tot en met maart) drie keer per week (op woensdag, donderdag en zaterdag) vanaf Schiphol Airport rechtstreeks naar Marsa Alam, Egypte.

Vanaf Eindhoven Airport is er twee keer per week een rechtstreekse TUI fly-vlucht naar Hurghada (op maandag en vrijdag). Met Transavia is er vanaf Schiphol bovendien vier keer per week een vlucht naar Hurghada (op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag)

Pakketreizen naar Sharm el Sheikh worden vanaf Schiphol Airport met Transavia uitgevoerd op de woensdag en zaterdag. Ook dit zijn rechtstreekse vluchten.

Comfort klasse

De TUI fly vluchten worden uitgevoerd met een Boeing 737-MAX waarin naast de Economy klasse ook stoelen te boeken zijn in de Comfort klasse, met extra beenruimte tussen de 78-81 cm.