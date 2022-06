TUI fly verplaatst diverse vluchten naar Rotterdam The Hague Airport en Luik Airport

Deel dit artikel

Vanaf vandaag informeert TUI haar reizigers die met een TUI fly vlucht deze zomer vanaf een andere luchthaven vertrekken en/of aankomen dan Schiphol. TUI wijkt uit naar de luchthavens Rotterdam The Hague Airport en Luik Airport en verplaatst wekelijks diverse vluchten naar beide luchthavens.

Er is, naast het dichtbij gelegen Rotterdam, gekozen voor het net onder Maastricht gelegen Luik, omdat daar de benodigde ruimte beschikbaar is, in zowel slots als openingstijden. Ruime openingstijden zijn noodzakelijk om twee vluchten op één dag te kunnen uitvoeren met hetzelfde toestel, bijvoorbeeld naar Ibiza én Gran Canaria. Bovendien heeft TUI reeds een bestaande operatie vanuit Luik en is daardoor bekend met de situatie en mogelijkheden ter plaatse. Daarnaast kan TUI daar haar klanten met eigen personeel ondersteuning bieden.

Groningen Eelde Airport was een interessante optie, maar heeft ook beperkingen in openingstijden. Zowel TUI als de directie van Groningen Eelde Airport hebben meermaals en nadrukkelijk het verzoek bij de autoriteiten neergelegd om in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk meer ruimte te geven. Helaas is op deze verzoeken geen akkoord gegeven.

Author Arjen Lutgendorff