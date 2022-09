TUI fly zet deze winter vol in op regionale luchthavens

Deel dit artikel

TUI fly zet deze winter vol in op regionaal vertrek vanaf de luchthavens Rotterdam The Hague Airport, Eindhoven Airport en Groningen Airport Eelde. Daarmee voorziet de airline in een behoefte van veel reizigers om dicht bij huis te kunnen vertrekken.

Winterzonbestemmingen als de Canarische Eilanden, Egypte en Kaapverdië worden meerdere dagen per week vanuit de regio aangevlogen. Vanaf half januari wordt daar Finland aan toegevoegd met een wekelijkse vlucht vanaf Rotterdam op zaterdag naar de bestemmingen Kittilä en Kuusamo.

In onderstaande tabel het complete overzicht:

Author Arjen Lutgendorff