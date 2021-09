TUI hervat vliegvakanties naar Kaapverdië per 15 oktober

Deel dit artikel











“De vraag naar zonvakanties komende winter wordt steeds groter. Tot op heden voorzag TUI alleen de uitvoering van vakanties naar Spanje – vooral de Canarische eilanden – en de Antillen na 1 november. TUI voegt daar vanaf vandaag ook weer pakketreizen naar de Kaapverdische eilanden Sal en Boa Vista aan toe, met vertrekken vanaf de komende herfstvakantie”, meldt TUI.

“Vanaf 15 oktober maken we vakanties naar de Kaapverdische eilanden weer mogelijk. Wij hebben daarbij een heel zorgvuldige afweging gemaakt. Prioriteit voor TUI is dat onze reizigers een aangename en veilige vakantie hebben. Zij mogen er op rekenen dat de gezondheidssituatie ter plaatse onder controle is en dat de vakantiebeleving weinig hinder ondervindt van de plaatselijke coronamaatregelen.”

Niet alleen vakantiegangers reageren verheugd, ook de Kaapverdische gemeenschap verwelkomt de gasten met open armen, laat TUI weten. “Toerisme is een zeer belangrijke bron van inkomsten voor hen en samen met de hotels hebben zij zich goed voorbereid op de terugkeer van de vakantiegangers. Kaapverdië biedt vakantiegangers die gevaccineerd, genezen of getest zijn toegang, hetzelfde geldt voor de terugvlucht naar Nederland.”

