TUI: “In kaart brengen waar mensen zitten en in welke situatie zij verkeren”

TUI is vanaf vandaag – in ieder geval tot en met 30 april – gestopt met vakantievluchten. De reisorganisatie heeft bijna alle pakketreizigers teruggevlogen naar Nederland, veelal met repatriëringsvluchten. “Er komen morgen nog twee TUI fly-vluchten met passagiers terug naar Nederland; uit Paramaribo en Curaçao/Bonaire. Maar nog niet iedereen is terug in Nederland”, zegt Petra Kok (woordvoerder TUI Nederland).

Kok: “Er zijn nog enkele zorgwekkende situaties van mensen die ter plaatse in quarantaine gehouden worden. Ook zijn er nog behoorlijk wat seat only-passagiers die nog op een bestemming zijn. Op diverse ver weg gelegen lijndienstbestemmingen hebben we ook nog TUI en Kras reizigers zitten, ruim 400. Een speciaal team is druk bezig om hen terug te krijgen uit plaatsen als Denpasar, Bangkok, Cartagena en Colombo. Ook dat is racen tegen de klok, want lijndienstmaatschappijen stoppen met vliegen of laten routes uitvallen.”

Het is nu een zaak van in kaart brengen waar nog mensen zitten en in welke situatie zij verkeren. “Buitenlandse Zaken heeft reisorganisaties, airlines en verzekeraars bij elkaar gebracht. Het vervolg is dat wij gezamenlijk gaan kijken waar repatriëringen nog nodig en mogelijk zijn. Wij wachten daarover nadere berichten af van BuZa, naar verwachting op zeer korte termijn.”

