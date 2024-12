TUI gaat het jaar flitsend van start met drie mooie studiereizen. “Het jaar rustig starten? Daar doen wij niet aan. We hebben namelijk drie pareltjes van studiereizen gepland voor begin 2025”, laat Chantal van der Meer (Teamleader Sales Coördinatie Retailpartners TUI) weten.

De studiereizen vinden plaatsen in januari en februari. Zo kan je mee op studiereis naar Arctic Lakeland van 17 tot en met 20 januari 2025. Vervolgens is er een studiereis Qatar van 6 tot en met 10 februari 2025. Wil je liever een stad verkennen? Ga dan mee op studiereis naar Londen van 11 tot en met 13 februari 2025.

Nieuwe bestemming

“Trek je warmste kleding aan en laat je betoveren door het magische winterwonderland van onze nieuwe bestemming; Arctic Lakeland! Deze sprookjesachtige bestemming, nét onder Fins Lapland, biedt adembenemende mogelijkheden en excursies. Met onze 1e charter naar Kajaani nemen wij jou mee. Schrijf je in en laat je verrassen door dit ijskoude paradijs! Inschrijven is mogelijk tot en met maandag 30 december”, aldus Chantal.

Parelwitte stranden

Chantal: “Qatar, een land vol contrasten. Van de uitgestrekte woestijn tot de ongekende luxe en parelwitte stranden aan de Perzische Golf. Dit Arabische emiraat, met Doha als bruisende hoofdstad, biedt een unieke mix van traditie en moderniteit. Deze reis, georganiseerd in samenwerking met Qatar Airways, biedt comfortabele en directe vluchten naar Doha. Schrijf je nu in en ontdek de grootsheid van Qatar! Inschrijving is mogelijk tot en met dinsdag 31 december.”

Riu Plaza Victoria

“Stap in de wereld van Londen, een stad waar historie, cultuur en innovatie samenkomen. Met de Eurostar reizen we met een directe verbinding van Amsterdam naar Londen, waar RIU zorgt voor comfortabele hotelovernachtingen in het Riu Plaza Victoria. We nemen je mee op een onvergetelijke ontdekkingsreis door de bruisende hoofdstad van Engeland. Dit is je kans om niet alleen de iconische bezienswaardigheden te zien, maar ook de unieke sfeer van de stad te beleven. Meld je snel aan en ervaar Londen als nooit tevoren! Inschrijving is mogelijk tot en met donderdag 9 januari.”

Bekijk de uitnodigingen voor deze studiereizen op de Homepage van TUI online onder de FAQ button. Klik op de tegel Overig om bij de studiereizen pagina te komen.