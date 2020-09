TUI lanceert TUI Workation

TUI komt met TUI Workation; de combinatie van werk en vakantie zonder dat het vakantiedagen kost.

Om aandacht te hebben voor het mentale welzijn van de thuiswerkers ontwikkelnde TUI hiervoor het TUI Workation-concept; het combineren van werk en vakantie. “Werken in een inspirerende omgeving, op een goed uitgeruste werkplek waar je na een productieve werkdag kunt genieten van het ontspannen vakantiegevoel. Of waar je gewoonweg nieuwe energie krijgt van een prachtige omgeving en van gesprekken met andere Workationers. Dat kunnen collega’s zijn, je gezinsleden of mensen uit een geheel andere bedrijfstak die daar ook op Workation zijn. Voor de TUI Workation selecteerde de reisorganisatie een aantal geschikte en comfortabele accommodaties in binnen- en buitenland”, aldus de reisorganisatie.

Frans Leenaars (Chief Marketing Officer TUI Western Region): “De TUI Workation biedt medewerkers alle mogelijkheden om net zo productief te zijn als thuis. Maar dan in een omgeving die inspireert en tegelijk ook rust en ontspanning brengt. Want hoe heerlijk is het om na een intensieve werkdag een duik in het zwembad te nemen, een strandwandeling te maken of te relaxen in de spa van het hotel. Maar ook de gesprekken met andere Workationers brengen inspiratie, verbinding en nieuwe inzichten. Dit concept is interessant voor werknemer én werkgever. Het houdt medewerkers gemotiveerd en betrokken, biedt ruimte voor ontspanning en draagt daarmee bij aan het mentale welzijn, daar ben ik 100% van overtuigd.”

Workation Lab

Het concept zal in eerste instantie vooral in samenwerking met bedrijven worden uitgezet. In een zogenaamd Workation Lab wordt het verder uitgewerkt en doorontwikkeld. De eerste pilot reis vertrok gisteren naar de Algarve. Medewerkers van zeven verschillende Nederlandse en Belgische bedrijven verblijven op dit moment in hotel TUI BLUE Falésia in het Portugese Olhos d’Agua. Zij zijn daar bezig met hun dagelijkse werk, tegelijkertijd testen ze de faciliteiten en geven ze directe feedback aan de meegereisde begeleider van het Workation Lab.

Locaties

In de opstartfase biedt TUI Workations aan in Nederland – in samenwerking met Droomparken – en op een beperkt aantal buitenlandse bestemmingen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de actuele reisadviezen. Het concept wordt op dit moment met name uitgerold in samenwerking met bedrijven, maar een Workation kan ook individueel geboekt worden. Voor meer informatie kunnen bedrijven terecht op deze webpagina en individuele reizigers op https://www.tui.nl/workation/

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.