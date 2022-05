TUI Nederland scoort goed, TUI Group verwacht goed boekjaar

Deel dit artikel

“De sterke periode rondom Pasen was al de eerste belangrijke indicator. De grote vraag naar reizen en de goede zakelijke prestaties bevestigen nu onze voorspellingen. 2022 wordt een goed boekjaar met een sterke reiszomer”, aldus Fritz Joussen (CEO TUI Group).

“Qua bezettingsgraad bereiken we bijna het pre-Corona-niveau van 2019. Na twee jaar crisis gaat het duidelijk vooruit en verwachten we in het lopende boekjaar weer winstgevend te worden met een significant positieve onderliggende EBIT. nieuwe groei”, aldus Joussen.

TUI verwacht een sterke zomer. Een aanzienlijk verbeterd tweede financieel kwartaal, sterke boekingen en zakelijke prestaties tonen aan dat het bedrijf op de goede weg is. Met 1,9 miljoen klanten is het aantal klanten dat met TUI reist in de verslagperiode bijna vertienvoudigd op jaarbasis. De omzet was zo’n negen keer hoger en het gebruikelijke seizoensverlies was bijna gehalveerd in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Op 6 mei 2022 had TUI 3,8 miljard euro aan financiële middelen. Het bedrijf heeft een boekingsniveau van 85% van zomer 2019 bereikt. De nieuwe boekingen liggen momenteel boven de zomer van 2019. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland scoren op dit moment erg goed.

De boekingstrend blijft volgens de touroperator onverminderd hoog. In de verslagperiode reisden 1,9 miljoen gasten met TUI, bijna tien keer zoveel als in dezelfde periode vorig jaar (2e kwartaal 2021: 0,2 miljoen). Voor winter 2021/22 en zomer 2022 samen telt TUI momenteel 11 miljoen klanten.

Na de korte termijn domper door de omicron variant trekken de boekingen flink aan. Vooral de afgelopen zes weken lagen de nieuwe boekingen boven het vergelijkbare niveau voor de zomer van 2019. Net als in de weken ervoor zetten de goede boekingscijfers vooral door in TUI Duitsland en TUI Nederland. Beide markten zagen in april een groei met dubbele cijfers in het aantal boekingen voor de zomer van 2022, in vergelijking met de boekingen in dezelfde maand voor de zomer van 2019. Wat betreft de algemene ontwikkeling van de boekingen voor de zomer van 2022, blijft TUI UK het voortouw nemen, met momenteel een stijging van 11% in vergelijking met zomer 2019.

Author Arjen Lutgendorff