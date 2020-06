TUI start vanaf juli ABC-eilanden weer op

TUI start haar operatie naar de ABC-eilanden weer op en vliegt vanaf 2 juli van Amsterdam naar Curaçao. Bonaire volgt op 9 juli en Aruba op 11 juli. Daarnaast biedt TUI biedt een PCR-test tot en met 31 augustus gratis aan alle reizigers aan, inclusief degenen met alleen een vliegticket.



TUI is dan ook zeer verheugd dat de grenzen weer open gaan in juli en er weer reizigers heen kunnen. Curaçao wordt als eerste aangevlogen, vanaf 2 juli, in een frequentie van drie maal per week. Bonaire wordt daar aan toegevoegd vanaf 9 juli met één vlucht per week en op Aruba zal vanaf 11 juli twee maal per week gevlogen worden.

Arjan Kers (General Manager TUI Nederland) is blij dat er weer gereisd kan worden naar de eilanden: “TUI heeft een lange reishistorie en goede banden met de eilanden. Dit motiveert ons extra om de operatie weer op te starten en ook de lokale economie weer een boost te geven, veel inwoners zijn afhankelijk van toerisme, veel ondernemers zijn goede partners. Tegelijkertijd kunnen Nederlanders weer genieten van deze favoriete vakantieplek.”

Veilig vliegen en verblijven

De eilanden zijn er klaar voor, de accommodaties hebben maatregelen getroffen om een veilig verblijf te garanderen. Curaçao, Aruba en Bonaire hebben nauwelijks coronabesmettingen gekend en willen dat ook graag zo houden. Reizigers kunnen zich vrij bewegen, maar moeten wel rekening houden met lokale regels, zoals dat ook in Nederland het geval is. De ‘social distancing’ blijft van toepassing en dat betekent dat er twee meter afstand gehouden moet worden. Er zijn heldere protocollen en maatregelen beschreven die de veiligheid van de eilanders én de gasten waarborgen.

Tijdens de vlucht gelden alle veiligheidsmaatregelen zoals die door internationale luchtvaartinstanties en het RIVM zijn goedgekeurd. Dat betekent onder andere dat er gedurende de vlucht een mondkapje gedragen moet worden. Meer gedetailleerde informatie over alle maatregelen, is te vinden op de website van TUI, de informatie wordt steeds aangevuld https://www.tui.nl/corona-maatregelen/.

Gratis PCR-test en resort credit

Omdat de lokale autoriteiten en bewoners de eilanden coronavrij willen houden, is een verplichting voor een goedgekeurde COVID-19 test ingesteld, een zogenaamde PCR-test. Deze test dient maximaal 72 uur voor vertrek in Nederland te worden uitgevoerd. Het certificaat van de uitslag, dat aangeeft dat de reiziger negatief getest is, is voorwaardelijk om toegang te krijgen tot de eilanden. TUI biedt deze test tot en met 31 augustus gratis aan alle reizigers aan, inclusief degenen met alleen een vliegticket. Bovendien ontvangen reizigers voor Curaçao, in samenwerking met de lokale hotelsector CHATA, een resort credit ter waarde van 40 euro per persoon. Deze ontvangen zij ter plaatse van de accommodatie waar zij verblijven. De resort credit is te besteden in het hotel aan bijvoorbeeld eten en drinken, een wellness behandeling of andere services. De reizigers die deze zomer naar Curaçao, Aruba of Bonaire zullen afreizen, ontvangen van TUI nog nadere informatie over de test.

Reisverzekering

Reizigers die naar de eilanden afreizen, moeten bovendien kunnen aantonen dat ze een reisverzekering hebben afgesloten.

