TUI tours gelanceerd in België

TUI heeft het nieuwe platform TUI tours gelanceerd, een geavanceerde tool die de digitale productie van groeps- en individuele reizen door reisadviseurs en klanten mogelijk maakt. Het platform is gelanceerd in België in afwachting van een internationale uitrol.

De reisorganisatie heeft sinds 2018 voor meer dan 500.000 klanten rondreizen verzorgd, maar wil met het nieuwe platform verdere groei stimuleren. Peter Krueger (TUI Chief Strategy Officer & Holiday Experiences CEO): “TUI is al marktleider in meerdaagse reizen en nu vergroten we ons productaanbod op basis van nieuwe technologie. De groei van onze experiences productportfolio is een belangrijke strategische prioriteit voor TUI. Met name het segment rondreizen is een omvangrijke en sterk groeiende markt. We zijn er trots op dat we met succes een nieuw volledig geïntegreerd platform hebben gelanceerd.”

Personaliseren

Het TUI tours platform is één end-to-end systeem en is gebouwd in samenwerking met Nezasa, een travel tech startup, en biedt een snelle en nauwkeurige routebeschrijving, met real time prijzen en beschikbaarheid, in een modern drag & drop systeem, waardoor het voorheen complexe proces van het samenstellen van tours wordt vereenvoudigd. Klanten en reisprofessionals kiezen uit groeps- of individuele routes, die ze vervolgens naadloos in realtime kunnen personaliseren met toegang tot reisonderdelen van TUI en derden, waaronder vluchten, accommodatie, transfers, autohuur, experiences en meer. “Dit weerspiegelt de vraag van de moderne reiziger naar meer flexibiliteit en gemak”, aldus TUI.

Nieuw

David Burling (CEO TUI Markets & Airlines): “De hoogste bergen van Europa in acht dagen, een roadtrip door de Verenigde Staten, of de geweldige stranden van Mexico. Met TUI tours kunnen vakantiegangers en reisprofessionals gemakkelijk en snel de reis vinden die ze willen of een voorgestelde route naar eigen smaak aanpassen. Door geavanceerde technologie te combineren met TUI’s reisexpertise en servicebelofte, brengen we iets totaal nieuws op de markt.”

Internationale uitrol

Het TUI tours platform is in eerste instantie exclusief in België beschikbaar voor reisprofessionals en direct aan klanten, met een bredere internationale uitrol in de loop van 2023 en 2024. Individuele- en groepsreizen in 30 landen, waaronder bestemmingen in Afrika, Azië-Pacific, Europa en Noord- en Zuid-Amerika, zijn al beschikbaar. Het platform vervangt eerder gebruikte lokale oplossingen en omvat het volledige portfolio van bestaande groepsreizen die TUI aanbiedt.

Auteur Dylan Cinjee