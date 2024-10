Tijdens het TUI-evenement ‘Retail On Stage’ in theater De Flint in Amersfoort voor haar reisbureaumedewerk(st)ers, waarvan er ruim 500 aanwezig waren, gaf TUI het startsein voor het nieuwe boekjaar en werd er teruggeblikt op het vorige boekjaar. Hoofdthema’s tijdens het event waren de focus op vroegboekingen, maatwerkreizen, de ontwikkeling van medewerkers en het imago van het reisbureau.

De aanwezige reisbureaumedewerk(st)ers hoefden zich geen moment te vervelen. De dag begon met een een show van ‘Omdenken’, gevolgd door presentatie van verschillende TUI-medewerkers waaronder Suzanne Goossen, Marieke Twickler, Ester Swarttouw, Marieke Janssen en Peter Efde. Ook kwamen er verschillende TUI-medewerkers op het podium vertellen tijdens het onderdeel TUI & The Family, waaronder Michael Zeegers, Esmee Mestrom, Yvonne Spruijt en Manfred Lahey.

Tussen de verschillende onderdelen door was er tijdens om verschillende partners. Naast prijzen die werden uitgedeeld voor onder andere ‘shop omzet’, ‘boekflow omzet’ en ‘hoogste reissom per persoon’ werd de dag afgesloten met een tombola.

“Vroegboeken belangrijker dan ooit”

Suzanne Goossen, Head of Retail Distribution bij TUI, noemde het afgelopen jaar “uitdagend” door de stijgende prijzen in de reisbranche. Ze benadrukte het belang van vroegboekingen, omdat last-minute opties steeds beperkter worden. “We willen klanten overtuigen om vroeg te boeken, zodat ze zeker zijn van beschikbaarheid en een goede prijs.”

Talentontwikkeling

Marieke Twickler, Retail Innovation Lead, vertelde over het talentontwikkelingsprogramma van TUI. Dit programma biedt kansen voor persoonlijke en functionele groei, zowel voor verkopers als regionale managers. “We willen medewerkers helpen zich verder te ontwikkelen en meer uit hun carrière te halen.”

Imago reisbureaus verbeteren

Ester Swarttouw, Retail Manager Operational, besprak het belang van het verbeteren van het imago van de shops. “Veel klanten denken dat de shops duurder zijn dan online, maar dat is niet waar. We moeten laten zien dat we maatwerk bieden en dezelfde prijzen hanteren.” TUI blijft daarnaast investeren in nieuwe winkels op strategische locaties om groei te realiseren en klanten beter van dienst te zijn.

Trouwe medewerk(st)ers

Verschillende medewerkers werden extra in het zonnetje gezet, namelijk de medewerkers die respectievelijk 25 en 35 jaar bij TUI werken. Wat het voor hen zo leuk maakt en welke tip hebben ze voor collega’s? “Passie voor het werk en gewoon doorgaan.”