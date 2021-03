Turkije: internationale reizigers hebben geen vaccinatiepaspoort nodig

‘We hebben geen vaccinatiepaspoorten van internationale reizigers nodig bij het binnenkomen van het land’, aldus Mehmet Nuri Ersoy, de Turkse minister van Cultuur & Toerisme. ‘Na 15 april zullen we beslissen of we een negatief PCR-testresultaat zullen blijven eisen.’ Nederlanders moeten op dit moment nog wel een PCR-test laten zien.

Nuri Ersoy sprak met betrekking tot de PCR-test over reizigers uit Groot-Brittannië, want Turkije liet afgelopen weekend aangekondigd dat het van plan is Britse reizigers deze zomer te verwelkomen zodra Groot-Brittannië het licht op groen zet voor internationale reizen.

Overigens zijn er nog allerlei maatregelen nodig voor Nederlanders die naar Turkije gaan, ondanks dat de Nederlandse overheid adviseert om niet naar het buitenland te reizen wanneer dit niet noodzakelijk is. Alle reizigers van zes jaar en ouder die per vliegtuig naar Turkije gaan, moeten voordat ze aan boord gaan een negatieve PCR-testuitslag kunnen laten zien. Deze verplichting geldt niet voor transfer en transitreizigers. De test mag bij aankomst in Turkije niet ouder zijn dan 72 uur. Reizigers die geen negatieve testuitslag kunnen laten zien zullen voor vluchten worden geweigerd. Ook reizigers over land en zee moeten een negatieve PCR-testuitslag laten zien, zo laat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weten middels het reisadvies. Eergisteren liet het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in een update van het reisadvies voor Turkije nog weten dat Nederlanders zich sinds 15 maart jl. voor vertrek naar Turkije online moeten registreren bij de Turkse overheid via deze website. Deze elektronische registratie moet binnen 72 uur voor het aan boord gaan van het vliegtuig gedaan zijn. Op de luchthaven van vertrek kan om uw registratie gevraagd worden (op papier of een screenshot op je telefoon).

Vorige week liet Turkije nog weten dat het start met een vaccinatieprogramma voor werknemers in hotels en andere toeristische voorzieningen. De Turkse minister van Toerisme liet weten Britse reizigers met open armen te zullen ontvangen. ‘We hebben grensprocessen van wereldklasse om ervoor te zorgen dat gezondheidsrisico’s ontzettend laag zijn voor wie naar en door Turkije reist.’ Alle hotels die zijn gecertificeerd onder het Safe Tourism-toerismeprogramma bieden testfaciliteiten voor toeristen , zodat ze indien nodig testresultaten kunnen verkrijgen voor vertrek vanuit Turkije naar het Verenigd Koninkrijk of elders. Tests kosten ongeveer € 30 en kunnen ook worden uitgevoerd op internationale luchthavens in Turkije. ‘Bovendien krijgen toeristen die Turkije bezoeken een speciaal verzekeringspakket aangeboden, vanaf slechts € 15, dat Covid-19-gerelateerde uitgaven dekt, zoals kosten voor behandeling, medicatie en spoedeisende zorg die kunnen worden gemaakt als bezoekers naar een ziekenhuis moeten tijdens hun verblijf in Turkije’, aldus de minister.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.