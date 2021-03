Turkije start registratie van vaccinaties voor medewerkers in toerisme

Turkije heeft de start aangekondigd van een registratieprogramma van gevaccineerde medewerkers in het toerisme, in gezamenlijke coördinatie van het Ministerie van Cultuur en Toerisme, het Ministerie van Volksgezondheid en het Tourism Promotion and Development Agency (TGA). Het programma maakt deel uit van het ‘Safe Tourism Certification Program’ om internationale reizigers gedurende het komende toeristische seizoen te verwelkomen. De gezondheid en veiligheid van medewerkers in de toeristische sector en hun gasten heeft de hoogste prioriteit.

Sinds de lancering van het ‘Safe Tourism Certification Program’ in juni 2020 heeft Turkije strikte regels voor gezondheid en veiligheid aangehouden en het heeft het land voortdurend stappen gezet om dit te garanderen. Bij de start van het reisseizoen heeft het Ministerie van Cultuur en Toerisme besloten om medewerkers in het toerisme op te nemen in het vaccinatieprogramma, zodat toeristische dienstverlening in het land gedurende het hele jaar beschikbaar blijft. Het vaccinatieprogramma zal minutieus uitgevoerd worden onder toezicht van de Ministeries van Volksgezondheid en Werkgelegenheid. Het voorziet allereerst in vaccinaties van medewerkers van accommodaties, restaurants en reisbureaus alsmede gidsen die zijn geregistreerd in het ‘Safe Tourism Certification Program’.

In samenwerking met het Ministerie van Cultuur en Toerisme en het Ministerie van Volksgezondheid is recent een platform geïntroduceerd, waarin toeristische bedrijven hun medewerkers kunnen registreren voor vaccinatie. Deze applicatie is toegankelijk voor alle toeristische bedrijven in het Safe Tourism Certification Program, waaronder accommodaties, restaurants en andere eet- en drinkgelegenheden, tour- en transfervoertuigen alsmede toeristische gidsen. Ook officiële vertegenwoordigers van toeristische organisaties hebben de mogelijkheid om hun medewerkers te registreren.

In het kader van de voortdurende inspanningen om COVID-19 te bestrijden en om haar plek als een van ‘s werelds veiligste bestemmingen te versterken, blijft Turkije investeren in haar Safe Tourism Certification Program, dat wereldwijd een van de eerste en meest succesvolle programma’s is op dit gebied. Het land heeft daarbij de reikwijdte in de praktijk vergroot door alle accommodaties met tenminste 30 kamers verplicht te stellen om deel te nemen aan het programma. Tot op heden zijn ruim 8.000 toeristische bedrijven gecertificeerd.

Omdat Turkije een V-vormig herstel van het toerisme verwacht zijn medewerkers in het toerisme geprioriteerd en worden zij met voorrang gevaccineerd. Turkije neemt alle noodzakelijke maatregelen om ook in 2021 veilig en gezond reizen te garanderen, waarmee het een van de topbestemmingen is voor een veilige internationale reis.

