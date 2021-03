Turkije verwacht snel herstel: “Toeristen kunnen hier met een gerust hart vakantie vieren”

“We verwachten een snel, V-vormig herstel. Turkije verheugt zich op het verwelkomen van vakantiegangers, want Turkije is een gezonde en veilige bestemming. Toeristen kunnen met een gerust hart een gezonde vakantie in Turkije doorbrengen met hoge veiligheidsnormen”, dat heeft Erkan Yağcı van Turkey Tourism Promotion and Development Agency (TGA) gezegd tijdens de virtuele ITB.

Yağcı liet weten dat Turkije blijft investeren in het ‘Safe Tourism Certification Program’ waarmee het in 2020 begon na het uitbreken van de coronapandemie, waarbij het laatste nieuws is dat het toepassingsgebied ervan wordt uitgebreid. Het programma omvat alle noodzakelijke maatregelen om een ​​veilige en gezonde omgeving voor vakantiegangers in alle stadia van reizen te garanderen.

“Bij het opstarten van het Safe Tourism Certification Program hebben we geen onderscheid gemaakt tussen zomer- en wintertoerisme en we waren van plan om dit programma permanent door te voeren. We hebben de reikwijdte van de praktijk uitgebreid en verplicht gesteld voor logies met 30 of meer kamers. Tot nu toe waren meer dan 8.000 faciliteiten gecertificeerd”, aldus Yağcı.

Volgens Yağcı was het ‘Safe Tourism Certification Program’ een van de eerste en meest succesvolle voorbeelden ter wereld waarmee reisliefhebbers het vertrouwen werd geboden dat ze nodig hadden. “Daarom zal het Safe Tourism Certificate ook komend seizoen doorslaggevend blijven voor zowel binnen- als buitenlandse toeristen en om ons land te differentiëren en onder de aandacht te brengen op het gebied van toerisme.”

Het Safe Tourism Certificate Program werd in zeer korte tijd voorbereid en gelanceerd in juni 2020 en kreeg snel een reactie in de toeristische sector. Als resultaat van alle genomen voorzorgsmaatregelen en zorgvuldig uitgevoerde audits, heeft het ‘Safe Tourism Certificate Program’ het vertrouwen gewonnen van internationale besluitvormers en dus van miljoenen reisliefhebbers, vooral uit de belangrijkste markten zoals Engeland, Rusland en Duitsland.

Naast het ‘Safe Tourism Certification Program’ introduceerde Turkije ook een ziektekostenverzekeringssysteem met COVID-19-dekking voor reizigers. Tourist Protection and Support Insurance dekt alle aspecten van de reis van het vliegtuig naar de luchthaven, transfers en hotels.

“We verwachten een snel herstel in de toeristenindustrie”, aldus Yağcı. “Toerisme is in tijden van crisis de snelst teruglopende industrie, maar het is ook de industrie die het snelst zal stijgen. We verwachten een V-vormig herstel als het gaat om toeristisch reizen. De capaciteit en frequentie van vluchten, het reisbeperkingsbeleid van landen, quarantainepraktijken, reisgewoonten van de gasten tijdens de covid-19-periode en de verspreiding van het vaccin zullen de belangrijkste factoren zijn voor reizigers om te beslissen wanneer ze hun volgende reis plannen.”

Yağcı liet tevens weten dat Turkije serieuze stappen heeft gezet op het gebied van productdiversiteit. “Turkije is niet alleen zon, zand en zee. Deze combinatie is natuurlijk een essentiële bron van inkomsten. Elke regio van Turkije biedt heel bijzondere ervaringen die verschillende doelgroepen aanspreken. Tegenwoordig hebben we de beste fietsroutes, routes op het gebied van religie en gastronomische routes ter wereld. Onze doelen voor 2021 zijn 31 miljoen bezoekers en 23,3 miljard dollar aan inkomsten.”

Er werd benadrukt dat 2020 een moeilijk jaar was voor de Turkse reisindustrie. “We hebben dit uitdagende jaar afgesloten met goede resultaten dankzij ons ‘Safe Tourism Certificate Program’. Met de ondersteuning van reclame- en promotieactiviteiten, die we het hele jaar door onverminderd hebben voortgezet in onze belangrijkste markten, hebben ongeveer zestien miljoen reisliefhebbers ons land bezocht en hebben ze veilig hun vakantie doorgebracht.

“Turkije blijft een gezonde en veilige toeristische bestemming. Toeristen kunnen met een gerust hart een gezonde vakantie in Turkije doorbrengen met hoge veiligheidsnormen in alle gebieden. We kijken er naar uit om onze gasten dit jaar te mogen verwelkomen. We zijn ervan overtuigd dat Turkije een van de beste keuzes zal zijn als veilige reisoptie dankzij het Safe Tourism Certificate Program”, aldus Yağcı. ”

