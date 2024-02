Maandag 26 februari tot en met vrijdag 8 maart werkt ProRail opnieuw aan de sporen en trapopgangen op Schiphol Airport.

Dit betekent dat maar de helft van de sporen beschikbaar is voor treinverkeer met als gevolg dat er veel minder treinen kunnen rijden. Reizigers moeten rekening houden met drukkere treinen, andere vertrek- en aankomstsporen, extra overstappen en een langere reistijd. In het weekend van 2 en 3 maart vinden er ook werkzaamheden plaats aan de sporen aan de westzijde van Amsterdam. Reizigers maken met hun NS-vervoerbewijs gebruik van de metro richting Amsterdam Zuid en stappen daar over op de trein naar Schiphol Airport. Op de diverse betrokken stations helpen extra NS-servicemedewerkers reizigers op weg.

Aangepaste dienstregeling

De gehele periode geldt een aangepaste dienstregeling. NS raadt reizigers aan om doordeweeks wanneer mogelijk buiten de spits te reizen of van de omreisroutes gebruik te maken:

Tussen Leiden Centraal en Amsterdam Centraal via Haarlem en

Tussen Den Haag Centraal en Amersfoort Centraal/Zwolle via Utrecht Centraal

Weekend van 2 en 3 maart

In het weekend van 2 en 3 maart is er geen treinverkeer mogelijk tussen Amsterdam Centraal/Amsterdam Sloterdijk en Schiphol. Reizigers kunnen met hun NS-vervoersbewijs gebruikmaken van de metro tussen Amsterdam Centraal/Amsterdam Sloterdijk en Amsterdam Zuid en daar overstappen op de trein naar Schiphol.

Werkzaamheden

Rondom Schiphol vernieuwt ProRail de sporen en de constructie waar het spoor op ligt. Ook worden twee wissels vervangen in de spoortunnel en wordt alle verlichting en de technische installaties in de spoortunnel nagekeken. Daarnaast wordt doorgewerkt aan de roltrappen, vaste trappen en hellingbanen. Dit nadert zijn einde: voor de zomervakantie zijn alle (rol)trappen weer in gebruik. Klik hier voor verdere informatie.

April, mei en november

Ook van 29 maart tot 1 april en van 9 tot 13 mei wordt gewerkt rondom Schiphol. De werkzaamheden worden vervolgens in november weer hervat.

Foto: Schiphol Plaza. ©NS.