Tweede editie Around Aruba the series komt eraan

De Aruba Tourism Authority maakt zich op voor de tweede editie van Around Aruba the series, een interactieve webinar waarin twee tophotels op het One happy island centraal staan. Waarin men weer helemaal up-to-date is met de laatste trends en (product)ontwikkelingen, zodat men goed beslagen ten ijs klanten op reis stuurt naar Aruba voor een onvergetelijke vakantie op het eiland met de meeste zonuren in het Caribisch gebied.

Op maandag 10 mei van 16:00 – 17:00 gaat salesmanager Europe, Elton Barbour in gesprek met twee geweldige resorts, het moderne en ultra hippe Renaissance Aruba (met het befaamde flamingo-eiland) en het hotel dat werkelijk van alle gemakken voorzien is, namelijk RIU!

Aanmelden kan via https://forms.gle/vG6Ga62WbtfzS2dT7

