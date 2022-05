Uitbreiding strategische samenwerking Qatar Airways en Malaysia Airlines

Deel dit artikel

Qatar Airways en Malaysia Airlines onthullen de volgende fase van hun strategische samenwerking, na de aankondiging van Malaysia Airlines om vanaf 25 mei een non-stop service te lanceren van Kuala Lumpur naar Doha. De twee partners zullen hun codeshare samenwerking aanzienlijk uitbreiden.

De codeshare uitbreiding, die 34 bestemmingen toevoegt aan de bestaande 62 codeshare bestemmingen, is een nieuwe mijlpaal in de jarenlange samenwerking tussen de nationale luchtvaartmaatschappijen van beide landen en oneworld-partners. De overeenkomst biedt voordelen voor reizigers uit de hele wereld die toegang krijgen tot een veel groter gecombineerd netwerk en een naadloze reiservaring genieten bij beide luchtvaartmaatschappijen door middel van één ticket, inclusief check-in, boarding en bagage controle, frequent flyer voordelen en loungetoegang van topklasse voor de hele reis.

Vanaf 25 mei 2022 hebben passagiers die met de nieuwe dienst van Malaysia Airlines van Kuala Lumpur naar Doha vliegen, toegang tot 62 codeshare bestemmingen binnen het brede netwerk van Qatar Airways naar het Midden-Oosten, Afrika, Europa en Noord-Amerika. Op dezelfde manier kunnen passagiers van Qatar Airways die van Doha naar Kuala Lumpur reizen, naadloos overstappen op 34 bestemmingen van Malaysia Airlines, waaronder hun volledige binnenlandse netwerk en belangrijke bestemmingen in Azië, zoals Singapore, Seoul, Hongkong en Ho Chi Minh City, onder voorbehoud van goedkeuring door de overheid.

Door beide routenetwerken met elkaar te verbinden, streven de partners ernaar Kuala Lumpur te ontwikkelen tot een toonaangevende luchtvaart hub in de regio Zuidoost-Azië, die Maleisië, Zuidoost-Azië, Australië en Nieuw-Zeeland verbindt met het Midden-Oosten, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Afrika. Bovendien zullen Qatar Airways en Malaysia Airlines gebruik maken van synergieën op meerdere vlakken en innovatieve producten ontwikkelen voor hun wereldwijde reizigers.

Akbar Al Baker, Group CEO van de Qatar Airways Group, zegt hierover: “We delen een hechte en diepe band met Malaysia Airlines en verwelkomen hun nieuwe non-stop service tussen Kuala Lumpur en onze thuisbasis in Doha, Hamad International Airport. Met deze strategische samenwerking streven wij ernaar onze passagiers over de hele wereld meer keuze en connectiviteit te bieden. We merken een nieuw optimisme in het luchtverkeer en verwachten een sterke heropleving van de wereldwijde vraag. Door onze dynamische samenwerking met Malaysia Airlines streven we ernaar onze klanten een ongeëvenaarde service en een superieure reiservaring te bieden.”

De nauwere samenwerking omvat ook wederzijdse getrouwheidsvoordelen waardoor Qatar Airways Privilege Club leden Avios kunnen verdienen en inwisselen wanneer ze vliegen met Malaysia Airlines, met vergelijkbare voordelen voor Malaysia Airlines Enrich leden wanneer ze reizen met Qatar Airways. Privilege Club en Enrich leden zullen ook genieten van een breed aanbod van andere unieke voordelen, afhankelijk van hun status niveau, zoals gratis loungetoegang, extra bagagevrijstelling, prioritair inchecken, prioritair boarden en prioritaire bagage aflevering bij beide luchtvaartmaatschappijen.

De strategische samenwerking tussen Malaysia Airlines en Qatar Airways heeft zich vanaf 2001 geleidelijk aan ontwikkeld en is in februari 2022 aanzienlijk uitgebreid met de ondertekening van een Memorandum van Overeenstemming om elkaars sterkten op het gebied van netwerken te benutten en passagiers toegang te bieden tot nieuwe bestemmingen buiten hun eigen netwerk, en uiteindelijk een leidende rol te spelen bij reizen in de regio Azië Pacific.

Author Arjen Lutgendorff