Reiswerk heeft in samenwerking met Sparkey, het HR-onderzoeksteam van Motivaction International B.V., een imago-onderzoek uitgevoerd naar werken in de reissector.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking én medewerkers uit de reisbranche, biedt waardevolle inzichten die de positie van de reisbranche op de arbeidsmarkt kunnen versterken. “Er komen mooie uitdagingen uit naar voren, waar het werk van Reiswerk perfect op aansluit. Het arbeidsmarktfonds zet zich in om de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten en daardoor nieuw talent aan te trekken en te behouden”, aldus Reiswerk.



Uitgebreide mogelijkheden nog onbekend

Uit het onderzoek blijkt dat een deel van de beroepsbevolking (45%) geen duidelijk beeld heeft van de carrièremogelijkheden in de reisbranche. Al lijkt het percentage hoog, ligt dit in vergelijking met andere branches rond het gemiddelde. De eerste associatie die men heeft is vaak ‘reisbureau’, en functies zoals reisadviseur en reisleider zijn het meest bekend. Natuurlijk zijn er veel meer carrièremogelijkheden binnen de sector, zoals marketeer, productmanager en klantenservice, die bij het bredere publiek nog te weinig bekend zijn.

Waar kunnen werkgevers op inspelen?

Medewerkers in de reisbranche zijn vooral te spreken over de prettige werksfeer, de afwisseling in het werk en de inhoudelijke diepgang van hun taken. Maar liefst 81% vindt het werken met reizen het leukste aspect van hun baan, gevolgd door het blij maken van mensen (67%). Ook de Nederlandse beroepsbevolking ziet afwisselend werk, de mogelijkheid om iets voor anderen te betekenen en een fijne werksfeer als kenmerken van een carrière in de reisbranche. Deze inzichten bieden werkgevers uitstekende kansen om potentiële medewerkers enthousiast te maken voor de sector.

Tegelijkertijd zijn er ook verbeterpunten waarop de sector kan inspelen. Hoewel er soms het beeld bestaat dat werken in de reisbranche gepaard gaat met een laag salaris, onregelmatige werktijden en veel reizen, blijkt dit in de praktijk vaak niet zo te zijn. Veel functies in de reisbranche kennen bijvoorbeeld geen frequente reisbewegingen of wisselende werktijden. Dit biedt ruimte om deze misvattingen weg te nemen en de voordelen van de branche beter te communiceren. Daarnaast zien huidige medewerkers kansen voor verdere verbetering, zoals een nóg aantrekkelijker salaris en meer duidelijkheid over doorgroeimogelijkheden. Een kans dus voor werkgevers om gericht aan de slag te gaan met het versterken van hun (secundaire en tertiaire) arbeidsvoorwaarden en daarmee hun aantrekkingskracht op talent verder te vergroten.

“Dit onderzoek geeft ons waardevolle inzichten in hoe werken in de reisbranche wordt gezien en ervaren,” zegt Esther Gathier, manager van Reiswerk. “Met deze kennis kunnen we beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van zowel huidige als potentiële medewerkers, en zo de reisbranche als aantrekkelijke werkgever nóg sterker positioneren.”

Interesse in de reisbranche en aanknopingspunten voor groei

Van de gehele beroepsbevolking overweegt 28% een carrière in de reissector. Dit biedt enorm veel kansen! Vooral voor mensen tussen de 25-34 jaar, vaak woonachtig in stedelijke gebieden, is de reisbranche interessant vanwege het avontuur, de afwisseling en de mogelijkheid om mensen blij te maken.

“Bijna de helft van de potentiële werknemers (44%) ziet wel functies in de reisbranche die aansluiten op hun kwalificaties, en 43% denkt dat een specifieke opleiding nodig is. Een kans voor Reiswerk om via gerichte arbeidsmarktcommunicatie de veelzijdigheid van de sector en de carrièremogelijkheden, ook zonder toeristische opleiding, nóg meer onder de aandacht te brengen’’, zegt Gathier. ‘’Met onder andere interviews, podcasts, vlogs, video’s en de website baanindereiswereld.nl belichten we de talloze mogelijkheden die de sector biedt.”