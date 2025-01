Harm Kreulen, voormalig directeur van KLM Nederland, is aangesteld als adviseur bij zakenreisorganisatie Uniglobe Travel.



‘Met zijn indrukwekkende track record van meer dan 30 jaar in de luchtvaartindustrie en zijn diepgaande kennis, is hij een belangrijke schakel in onze groeiambities’, zegt Laura Koreman, Directeur van Uniglobe Travel.



‘Het is een eer om Harm Kreulen te verwelkomen in ons team. Met zijn strategische inzichten en expertise kunnen we onze marktpositie verder uitbouwen, onze klantenservice naar een nog hoger niveau tillen en de samenwerking met onze leveranciers verbeteren.’



Tijdens zijn carrière bij KLM heeft Kreulen verschillende sleutelposities bekleed en een blijvende impact gehad op de luchtvaartsector. ‘Met hem aan boord kijken we uit naar een toekomst met voortdurende groei en ontwikkeling, waarin innovatie en klantenondersteuning centraal staan.’ (Archieffoto Travelpro/KLM).