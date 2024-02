Untamed Travelling is dinsdag 26 maart 2024 aanwezig op de zesde editie van TravDay.

“Travday is voor Untamed Travelling een perfecte gelegenheid om persoonlijk kennis te maken met nieuwe reisprofessionals en recente ontwikkelingen te bespreken met de partners waar we al mee samenwerken. We vertellen graag over onze manier van werken en de vele mogelijkheden van maatwerkreizen. We informeren je over de originele routes, authentieke activiteiten en bijzondere accommodaties van *** tot topklasse, en hoe wij die speciaal afstemmen op de wensen van jouw klant”, aldus Untamed Travelling.

“Hierbij werken wij zoveel mogelijk samen met agentschappen en accommodaties die verantwoord toerisme in hun programma hebben opgenomen. Dus kom langs en profiteer mee van onze kennis en ervaring. Wij kijken ernaar uit!”