Untamed Travelling lanceert Long Stays

Untamed Travelling komt met Long Stays, de oplossing voor diegenen die toch de grens over willen. “Dat de reiswereld op z’n gat ligt weten we nu wel en de leus ‘Dream Now, Travel Later’ komt inmiddels ieders neus uit. We willen eruit”, zegt Jozef Verbruggen (directeur Untamed Travelling).



Verbruggen, zelf net terug van een familiebezoek in Zambia: “Reis af naar gebieden waar corona niet allesoverheersend is en overwinter op een bestemming waar het leven ‘normaal’ is. Met verblijf in een duurzaam toevluchtsoord steun je de lokale economie en kun je dankzij goede wifi prima contact met het thuisfront houden of zelfs thuiswerken. Misschien is dit wel hét moment om je voor een langere periode in te zetten voor een lokaal conservancy project? Wat de motivatie ook is, onze oplossing is een ‘long stay’. Reis met een flexibel ticket naar de bestemming van jouw keuze en verblijf voor onbepaalde tijd, Where the world can’t find you…”

“Unieke lodges, weergaloze natuur en authentieke belevingen zijn altijd bepalend bij de reizen op maat die Untamed ontwerpt, waarbij de kernwaarden stijl, rauw, beleving, flair en service diep verankerd zijn. Bezoek www.untamedtravelling.com voor aanbod long stays en inspiratiereizen.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.