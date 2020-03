Vakantie geboekt naar een coronagebied? Hoe zit het met de reisverzekering?

Veel mensen hebben hun (zomer)vakantie al geboekt. Steeds vaker zal de bestemming in een van de door corona getroffen landen blijken te liggen. Veel reizigers willen weten of hun reisverzekering dekking biedt, als zij hun vakantiereis willen omboeken of annuleren. Ook vragen veel mensen zich af of ze nog wel verzekerd zijn als ze nu een vakantie boeken naar een land waar corona al is gesignaleerd.

Independer heeft een overzicht gemaakt hoe de verschillende reisverzekeringen omgaan met de huidige situatie. Hieronder het overzicht van Independer.

ABN Amro

Het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Je kunt het beste contact opnemen met je reisorganisatie. Ook het eerder afbreken van je reis wordt niet vergoed. Lees meer op de website van ABN Amro.

Aegon

Met de doorlopende reisverzekering van Aegon krijg je de annuleringskosten vergoed als je een allriskdekking hebt. Ook moet je de reis hebben geboekt voordat er sprake was van een oranje of rood reisadvies. De aanvullende annuleringsdekking van de Basis Doorlopende Reisverzekering biedt geen dekking. Ben je al in een land waar code rood of oranje is afgegeven en kun je niet op de geplande datum terug naar Nederland? Bijvoorbeeld omdat vluchten zijn geannuleerd? Dan vergoedt Aegon de kosten als je een annuleringsdekking hebt. Zowel bij de basis- als de allriskdekking van de doorlopende reisverzekering. Belangrijk is wel dat je eerst de alarmcentrale van Aegon belt. Lees meer op de website van Aegon.

Allianz Global Assistance

Voor de kortlopende en doorlopende annuleringsverzekering is er geen dekking. Dus als je je reis annuleert vanwege de uitbraak van het coronavirus, worden deze kosten niet vergoed. Ook niet als je de dekking ‘Terreuraanslagen en natuurrampen’ hebt afgesloten. Het coronavirus wordt namelijk niet gezien als natuurramp. Word je tijdens je reis ziek en moet je naar het ziekenhuis? Dan worden de kosten volledig vergoed als je de dekking medische kosten hebt afgesloten. Neem in dat geval zo snel mogelijk contact op met de alarmcentrale. Ook de kosten voor eventueel langer verblijf of terugkeer naar huis worden vergoed. Lees meer op de website van Allianz.

ANWB

Annuleringskosten worden alleen vergoed als je voor 30 januari 2020 de dekking ‘Terrorisme & Natuurrampen’ hebt afgesloten. Ook moet er sprake zijn van een besmettelijke ziekte met aantoonbare gezondheidsrisico’s. Lees meer op de website van de ANWB.

ASR

De annuleringsverzekering van ASR biedt geen dekking voor het annuleren of eerder afbreken van je reis vanwege besmettingsgevaar.

Centraal Beheer

Als er sprake is van een oranje of rood reisadvies, worden de annuleringskosten vergoed via de annuleringsverzekering. Gaat het alleen om een tussenstop en vlieg je door naar een geel of groen land, dan worden de kosten niet vergoed. Ook niet als de situatie opeens verandert nadat je een reis hebt geboekt.

De Europeesche

De standaard annuleringsverzekering biedt geen vergoeding als je de reis annuleert. Heb je een allrisk annuleringsverzekering en heb je die afgesloten voor 27 februari? Dan heb je wel recht op een vergoeding, maar alleen als de reisbestemming op dat moment nog niet door het coronavirus was getroffen. Het gaat om kosten die niet al door andere partijen worden vergoed, zoals het Calamiteitenfonds of de reisorganisatie. Lees meer op de website van de Europeesche.

De Friesland

De annuleringskosten worden vergoed als je vóór 30 januari 2020 de dekking ‘Extra Annuleringsredenen’ hebt afgesloten en de reis hebt geboekt. Lees meer op de website van De Friesland.

De Goudse

De uitbraak van het coronavirus is geen geldige reden om te annuleren. Als je niet wilt reizen naar een gebied waar het virus voorkomt, of als je eerder naar huis wilt, kun je het beste contact opnemen met je reisorganisator of touroperator. Lees meer op de website van De Goudse.

De Internationale

De Internationale vergoedt de annuleringskosten niet, ook niet als je eerder naar huis wilt. Ook bij een negatief reisadvies is er geen dekking.

Ditzo

De annuleringsverzekering van Ditzo biedt geen dekking voor het annuleren of eerder afbreken van je reis vanwege besmettingsgevaar. Lees meer op de website van Ditzo.

FBTO

FBTO vergoedt de annuleringskosten niet, ook niet als je eerder naar huis wilt. Ook bij een negatief reisadvies is er geen dekking.

HEMA

Je vakantie annuleren vanwege het coronavirus valt niet onder je annuleringsverzekering. Ook niet als er een negatief reisadvies geldt. Lees meer op de website van HEMA.

ING

Wil je je vakantie annuleren? Je krijgt een vergoeding als er een negatief reisadvies (code oranje of rood) is vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze situatie moet er zijn binnen 30 dagen dat je vertrekt. Lees meer op de website van ING.

Interpolis

Heb je een reis geboekt naar een land waar nu een negatief reisadvies voor geldt? Dan kun je gebruikmaken van je annuleringsverzekering. De verzekering moet wel zijn afgesloten voordat het negatieve reisadvies werd bekendgemaakt. Lees meer op de website van Interpolis.

Klaverblad

Als er een negatief reisadvies voor China is, kun je je reis annuleren en de kosten vergoed krijgen. Hou hiervoor het reisadvies van de Rijksoverheid in de gaten.

Now Go

De annuleringsverzekering van Now Go vergoedt de annuleringskosten niet. Je kunt het beste contact opnemen met je reisorganisatie.

OHRA

Een negatief reisadvies is geen geldige reden om je annuleringsverzekering in te schakelen. Lees meer op de website van OHRA.

Reaal

De annuleringsverzekering van Reaal vergoedt de annuleringskosten niet.

SNS

Het annuleren of eerder afbreken van je reis wordt niet vergoed.

Unigarant

Annuleringskosten worden alleen vergoed als je voor 30 januari 2020 de dekking ‘extra annuleringsredenen’ hebt afgesloten. Ook moet er sprake zijn van een besmettelijke ziekte met aantoonbare gezondheidsrisico’s. Lees meer op de website van Unigarant.

Unigarant Simpelweg

Het annuleren of tussentijds beëindigen van je reis valt niet onder de dekking van de annuleringsverzekering.

Univé

Het annuleren van je vakantie in verband met het coronavirus, valt niet onder de dekking van je annuleringsverzekering. Ook het eerder afbreken van je vakantie wordt niet vergoed. Lees meer op de website van Univé.

ZLM

Het annuleren van je reis valt niet onder de annuleringsverzekering. Ook het eerder afbreken van je vakantie wordt niet vergoed. Lees meer op de website van ZLM.

