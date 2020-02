Vakantiegangers gewaarschuwd na steekincident op Malediven door extremisten

Britse vakantiegangers die naar de Malediven reizen zijn door het Brits Ministerie van Buitenlandse Zaken gewaarschuwd om ‘waakzaam te blijven’ na een mesaanval op drie buitenlanders door extremisten. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft haar reisadvies niet gewijzigd.

Een groep die bij Isis is aangesloten, zou naar verluidt de verantwoordelijkheid hebben opgeëist in een video die op sociale media is geplaatst. In de video beschuldigen drie gemaskerde mannen de Maldivische regering ervan door ongelovigen te worden bestuurd en waarschuwen ze dat er nog meer aanvallen komen. De video wordt onderzocht op echtheid.

Volgens de Britten is het zeer waarschijnlijk dat terroristen blijven proberen aanvallen uit te voeren op de Malediven. ‘Aanvallen kunnen willekeurig zijn, ook op plaatsen die worden bezocht door expats en buitenlandse reizigers, waaronder toeristen.’ In 2007 raakten een tiental toeristen gewond door een bomaanslag.

De slachtoffers, twee Chinese burgers en een Australiër, werden aangevallen op Hulhumals, een eiland ten noorden van de hoofdstad van Male. Alle drie verkeren in stabiele toestand. Het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert dat er veiligheidsrisico zijn op Male en schrijft dat er een verhoogd risico is op terroristische aanslagen. ‘Toeristische plekken kunnen een doelwit zijn.’

Overigens worden toeristen erop gewezen dat de meeste bezoeken aan de Malediven probleemloos verlopen. De meest voorkomende problemen waarmee reizigers worden geconfronteerd, zijn verloren en gestolen paspoorten en ongevallen tijdens het zwemmen en duiken. In het Britse reisadvies wordt erop gewezen dat er geen bewijs is dat Britse onderdanen het doelwit zijn. ‘U moet waakzaam zijn wanneer u naar gebieden buiten de vakantie-eilanden reist.’

