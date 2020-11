Vakanties in binnen- en buitenland verboden voor Engelsen

In het Verenigd Koninkrijk worden vakantiereizen tot 2 december verboden als onderdeel van de lockdown, dat heeft de regering bevestigd.

Het gaat ook om een verblijf in een tweede huis of een verblijf bij iemand met wie u niet samenwoont. Er zijn specifieke uitzonderingen, bijvoorbeeld voor wie voor werkdoeleinden niet thuis kan blijven. De regels die zaterdag zijn aangekondigd, zijn alleen van toepassing op Engeland, waarbij de andere landen binnen het Verenigd Koninkrijk hun eigen strategieën blijven volgen.

De CEO van de Abta, de Engelse ANVR, liet weten dat de volksgezondheid op de eerste plaats moet komen, maar drong er bij de regering op aan om meer duidelijkheid te bieden over de impact van de maatregelen voor de reisindustrie. “De aankondiging dat vakanties in het VK en in het buitenland niet zullen worden toegestaan ​​tijdens de lockdown in Engeland, betekent een volledige sluiting van reisorganisaties die al ernstig zijn beschadigd door de pandemie.”

