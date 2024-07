‘Wow, wat een fantastische locatie, en dan dat geweldige uitzicht’, hoor ik naast mij in de auto zodra we Pelagos Blue Zante op Zakynthos bereiken. Aan die woorden is niets gelogen. Dit pareltje valt onder het aanbod van By June, dat zich richt op kleinschalige en verzorgde vakanties op idyllische locaties.

Nu hoor ik je denken: ‘By June is dat niet het nieuwe Karin’s Choice en onderdeel van Corendon?’. Dat klopt, ongeveer een jaar geleden vonden ze bij Corendon dat de naam Karin’s Choice na twaalf jaar niet meer paste bij het aanbod, en daarnaast staat de naam Karin er internationaal gezien niet zo heel positief voor. Sorry voor alle Karin’s, maar het schijnt een synoniem te zijn voor – hoe zal ik het zeggen – mensen die zich veeleisend en bemoeizuchtig gedragen. Kortom, een naam die niet meer past bij het aanbod van By June. Deze naam is overigens niet uit de lucht komen vallen, maar staat voor ‘de start van de zomer en het vakantiegevoel waar iedereen gedurende het jaar zo naar verlangt’. Aangezien het inmiddels juni is, is het hoogtijd voor de eerste studiereis van By June in samenwerking met Sunny Cars, en Travelpro is daarbij!

Nieuw toestel

By June staat niet alleen voor kleinschalige en verzorgde vakanties op idyllische plekjes, maar bij elke boeking zijn vlucht en huurauto inbegrepen. Naast lokale partners geldt voor Europese bestemmingen van By June dat standaard een auto van Sunny Cars is inbegrepen. Onderdelen die voor mij persoonlijk essentieel zijn voor een fijne vakantie. We hebben geluk; onze vlucht naar Zakynthos vanaf Schiphol is er een met de nieuwe Boeing 737-9 MAX van Corendon, die sinds eind april van dit jaar vluchten uitvoert. Nu heb ik zelf niet zoveel met vliegtuigen, als ze ons maar veilig op de plaats van bestemming brengen, maar het valt meteen op dat dit type toestel een stuk stiller is dan voorgaande toestellen. Ik kan namelijk in normale decibellen een gesprek blijven voeren. Dat het toestel ook een stuk schoner is, is natuurlijk een mooie bijkomstigheid.

Eigen ritme

Op de luchthaven begeleidt Rik Sluiter (Key Account Manager Sunny Cars) ons naar de autoverhuurder, dat nog geen vijf minuten lopen is, die klaarstaat met een heerlijk drankje en typische Griekse versnaperingen. Enthousiast vertelt Nick (de autoverhuurder) over de samenwerking met Sunny Cars en laat hij zijn wagenpark inclusief wasstraat zien. Als Rik aan mij vertelt dat de omlooptijd van een huurauto gemiddeld zo’n negen tot twaalf maanden is, kan ik dat bijna niet geloven. Maar dat komt meer omdat ik zelf natuurlijk veel langer in mijn eigen auto rijd. Dat verklaart ook waarom de auto’s er zo goed uitzien en heerlijk rijden. Nu we fijn ‘vrijheid, blijheid’ hebben met een huurauto, kan de reis pas echt beginnen. Een van de slogans van By June is overigens ‘vakantie in eigen ritme’, en dat gaat heel goed lukken met een huurauto.

“By June heeft mij verrast met vooral veel mooie grote villa’s met of een moderne uitstraling of een hele authentieke sfeer

op echt unieke locaties”

Eisenlijstje

Ons hotel voor de komende dagen is Pelagos Blue Zante in Argassi, op aanraden van By June is deze accommodatie onlangs flink onder handen genomen met twee zwembaden en leuke en intieme zitplekjes die een fantastisch en inderdaad idyllisch uitzicht geven op zee. Met Willem Langenberg (Manager By June) kom ik nog even terug op Karin’s Choice en hij laat weten dat Karin’s Choice niet is opgegaan in By June. “Het is eigenlijk helemaal anders, Karin’s Choice bood 22 bestemmingen aan, terwijl we met By June zijn teruggegaan naar zeven bestemmingen die we momenteel wel iets aan het uitbreiden zijn. Van de 224 accommodaties die Karin’s Choice aanbood, hebben we er slechts drie gehouden. We zijn namelijk een lijstje met criteria langsgegaan en hebben vastgesteld dat er slechts drie aan onze By June-eisen voldoen. In ons eerste jaar begonnen we met 40 accommodaties op vier bestemmingen: Curaçao, Bonaire, Lefkas en Zakynthos. We zijn nu uitgegroeid tot 105 accommodaties op negen bestemmingen: Curaçao, Bonaire, Andalusië, Algarve, Corfu, Kreta, Lefkas, Lesbos en Zakynthos. We blijven ons merk verder ontwikkelen en verwachten het komende jaar onze groei voort te zetten naar nog meer bestemmingen en accommodaties.” Yuri Deutekom (Business Development By June): “Op die manier zorgen we dat er een goed kwalitatief product staat, en onder meer daardoor is het een totaal ander product geworden.” Op de vraag waarin By June verschilt met andere weg-van-de-massa-aanbieders, antwoordt Willem: “Sowieso door ons productportfolio, je vindt By June namelijk ook op Curaçao en Bonaire.” Yuri: “Daarnaast hebben wij en al onze andere By June-collega’s alle accommodaties zelf bezocht. Daardoor is er enorm veel kennis in huis. En niet te vergeten, we hebben ook exclusief aanbod dat ook nog eens te boeken is door de retail.

Op onderzoek

Nadat ik me heb geïnstalleerd, is het tijd om meer pareltjes van By June én Zakynthos te ontdekken. Liuba Houses in Vasilikos is de volgende stop. Dit complex biedt in totaal zeven huizen, waarvan een deel een eigen zwembad heeft en een ander deel een groter zwembad met elkaar kan delen. Ideaal voor vakantiegangers die rust en ruimte willen, maar ook voor mensen die dol zijn op het strand. In en rondom Vasilikos vind je namelijk hele leuke baaien, en op een kwartiertje wandelen ligt het iets bekendere strand Gerakas, waar de zeeschildpadden (Caretta Caretta-schildpad) al eeuwenlang hun eieren begraven. Dit strand staat ook op mijn planning, maar aangezien we een fijne auto mét airco hebben, ruil ik het wandelen in voor een autoritje. De volgende stop is Hotel Porta del Mar in Psarou, een accommodatie die ik al op de Instagram van By June had gespot en waar ik mezelf al zag genieten van al het moois dat deze accommodatie te bieden heeft. Ik kan er lang over praten, maar ik denk dat de woorden ‘fantastisch, prachtig, stijlvol, privé en een geweldig uitzicht’, genoeg zijn om mijn indruk samen te vatten. Oh ja en deze accommodatie wordt gerund door zo’n typische Griekse familie, iets wat ik geweldig vind. En door, op naar de moderne villa’s van Ionian Escape Villas in Sarakinado. Ik blijf strooien met superlatieven, want ook dit is weer een plaatje. Ideaal voor grotere gezelschappen die hun vakantie in eigen ritme willen beleven, precies zoals de slogan van By June luidt. Maar ook voor mensen die iets minder hebben met het authentieke interieur van de Grieken. Deze accommodatie heeft juist een strak design, ruime kamers en een groot zwembad in de tuin. De volgende accommodatie die onder het aanbod valt, is Paliokaliva Village in Tragaki. Weer heel anders en ideaal voor mensen die van luxe en natuur houden. De villa’s en studio’s zijn smaakvol ingericht en met authentieke details afgewerkt. Dan is er ook nog Aresti Mountain Resort in Agios Leon. Deze accommodatie wordt gerund door de Stamiris-familie en te midden van hun olijf- en wijngaarden staan de vier charmante en traditionele villa’s, ideaal voor mensen die even helemaal willen ontsnappen uit de dagelijkse sleur en zich het liefst aan de rand van zwembad nestelen met een goed boek. Voor mensen die zich even helemaal alleen op de wereld willen wanen, is het gloednieuwe Aquila Villas in Kalamaki een fantastische optie. Modern en luxe ingericht en voorzien van alles wat je nodig hebt voor een topvakantie én met uitzicht op de imposante natuur van Zakynthos. Heel eerlijk, als je mij vraagt voor welke accommodatie ik persoonlijk zou gaan, kan ik je geen antwoord geven. Het zijn stuk voor stuk pareltjes tussen de drieënhalve en vijfsterrenranking. Een ding is zeker, het concept dat By June biedt, zit heel goed in elkaar en heeft een zeer positieve indruk op mij achtergelaten.

Zakynthos

Nu moet je zeker niet denken dat ik alleen maar accommodaties heb bezocht, zeker niet. Ik benoem het nog maar een keer, doordat er bij elke boeking een huurauto is inbegrepen, kon ik in dit geval Zakynthos van noord tot zuid en van oost naar west ontdekken. En daar heb ik flink gebruik van gemaakt. Zo hebben we Zakynthos-Stad, maar ook het toeristische Argassi, Tsilivi en Laganas bezocht. Het strand gezien, de sfeer geproefd en heerlijk gegeten en gedronken in een plaatselijke taverne. Weer anderen reden naar Limnionas, een van de prachtige baaien aan de westkust van Zakynthos of bezochten het beroemde scheepswrak op Navagio Beach.

“Het concept By June spreekt mij erg aan. Steeds meer mensen willen kleinschaliger, weg van de massa en flexibel

op vakantie zijn”

Vanaf het water

Ter land, ter zee en in de lucht. Die eerste en laatste kon ik afvinken, maar ter zee nog niet. En daar wordt snel verandering ingebracht. De auto’s worden in het haventje van Agios Sostis geparkeerd, om daar aan boord te gaan van een Kaiki boottocht. De boot brengt ons naar het zuidelijke gedeelte van het eiland en vaart langs de baai van Laganas en Marathonísi, ook wel Turtle Island genoemd. Op de terugweg vaart de boot vlak langs Cameo Island, tegenover het dorp Agios Sostis. Dit eilandje is ontstaan na een zware aardbeving in de 17e eeuw op Zakynthos, en is te bereiken via een lange houten brug en door vijf euro entree te betalen. Voor dat bedrag kan je de hele dag genieten van het eilandje. Via de waterkant zie ik grote witte wapperende doeken hangen, en heerst er, zover ik kan zien, een fijne ontspannen sfeer. Iets om te onthouden voor een volgend bezoek. Na de zee is het tijd voor iets waar de Grieken bekend om staan: olijfolie. De auto brengt me naar Aristeon, de olijfoliefabriek van de familie Chaikalis in het dorp Lithakia. Aangezien Aristeon ‘excellent’ in het Grieks betekent, weet ik wat ik moet doen: inslaan! Ik ben natuurlijk niet de enige, want zet twintig vrouwen in een winkel en je weet hoe het eindigt…

Wat vinden anderen?

Authentiek

Ethel Timmer (Personal Touch Travel): “Ik was echt verrast door de combinatie van alles. We hebben heerlijk gegeten, verbleven in een authentieke accommodatie, hebben diverse leuke activiteiten gedaan en waren met een gezellige groep mensen. Ik heb weer veel geleerd en nieuwe mensen ontmoet. Het concept By June spreekt mij erg aan. Steeds meer mensen willen kleinschaliger, weg van de massa en flexibel op vakantie zijn. En hoe leuk is het om een eiland te verkennen als je er bent? Met de auto’s van Sunny Cars kun je relaxed het eiland verkennen, hoe en wanneer je dit zelf wil. Daarna zoek je lekker de rust op en verblijf je in een prachtige accommodatie desgewenst met een eigen zwembad. Een aantal accommodaties sprong er voor mij echt bovenuit. By June had het perfect georganiseerd. Overigens vragen en luisteren ze goed naar onze feedback en meningen, dit vergroot onze succesvolle samenwerking. Top!”

Verschillend

Sanne van der Stelt (Suntip): “De studiereis van By June vond ik erg leuk en leerzaam. Hoewel alle accommodaties kleinschalig waren, waren ze toch weer verschillend van elkaar. De ene was erg authentiek, maar er zaten ook een hele moderne tussen. Ook vond ik dat Rutgher Verstrepen (Salesmanager Retail Corendon, en hij begeleidde de reis, red.) ons via de app op een leuke manier liet weten hoe het programma eruit zag. In het programma zat precies een goede afwisseling tussen het bezoeken van de acco’s en gezellige activiteiten, zoals een wijnproeverij. Voor mijn gevoel kan ik het eiland en het By June-concept nu beter verkopen aan onze klanten dan voor de reis.”

Uitzonderlijke plekje

Jennie Visser (Travel Counsellors): “De Zakynthos-reis met By June heeft mij zeker verrast. Ik heb genoten van het mooie Griekse eiland en het uitzonderlijke plekje waar we mochten slapen. By June heeft mij verrast met vooral veel mooie grote villa’s met of een moderne uitstraling of een hele authentieke sfeer op echt unieke locaties. In de bergen, tussen de wijnlandschappen of aan de kust. Er is enorm veel diversiteit. Als kers op de taart heb ik voor klanten al een boeking mogen maken naar het mooie Pelagos Blue Zante, waar wij overnachtten. Dit is echt een aanrader als je op zoek bent naar rust en ontspanning en Griekse gastvrijheid.”