Van Deursen: “Consument betaalt meest scherpe marktprijs”

Prijsvrij Vakanties & D-reizen hebben kennisgenomen van de publicatie van de Consumentenbond omtrent prijstransparantie. “Prijsvrij Vakanties & D-reizen zijn beide reisretailers (reisbemiddelaars) en net als alle andere reisbemiddelaars in de markt afhankelijk van de data die aangeleverd worden door de touroperators (reisorganisatoren) die wij verkopen”, laat Marc van Deursen (CEO Prijsvrij Vakanties & D-reizen) weten in een bericht.

Van Deursen. “Waar vroeger gewerkt werd met aan het begin van het jaar vastgestelde prijzen in reisbrochures hebben we inmiddels al jaren te maken met ‘fluid pricing’. Wij ontvangen de vluchtbeschikbaarheidsdata altijd later dan dat deze geüpdatet zijn in de eigen systemen van de luchtvaartmaatschappij of touroperator. Veranderende vluchtbeschikbaarheid, een andere klasse (tariefstellingen met bijvoorbeeld betere voorwaarden zoals kosteloos wijzigen etc.) of het feit dat een andere luchtvaartmaatschappij wordt toegevoegd aan het pakket maakt dat prijzen – hoewel deze door ons zo vaak mogelijk worden ververst – kunnen wijzigen. Dit kan leiden tot hogere maar ook lagere prijzen. Voordeel van deze continu bijgewerkte marktprijzen is dat de consument altijd de op dat moment meest scherpe marktprijs betaalt. Uit onafhankelijk onderzoek is gebleken dat de verhouding waarin prijzen stijgen dan wel dalen ongeveer 50/50 is. Wij hebben de Consumentenbond meermaals verzocht hun concrete bevindingen, die duidelijk afwijken van de data die wij beschikbaar hebben, met ons te delen. De Consumentenbond heeft dat telkens geweigerd.”

SGR-bijdrage

“Prijsvrij & D-reizen vermelden bij alle prijzen – overeenkomstig aanbevelingen uit eerdere uitspraken van de Reclame Code Commissie – dat prijzen kunnen wijzigen en dat op het moment van definitief boeken een laatste controle van beschikbaarheid en prijs volgt. De SGR-bijdrage wordt sinds februari 2021 pas aan de consument in rekening gebracht (naar aanleiding van de extra risico’s die COVID-19 met zich meebracht). Lange tijd is onduidelijk geweest in welke gevallen wel en in welke gevallen deze bijdrage niet diende te worden ingehouden.”

“Naar aanleiding van recente berichten en adviezen hieromtrent van de ANVR, die op dit vlak in nauw contact staat met de ACM, hebben wij naar aanleiding van nieuwe inzichten van de ACM reeds enige tijd terug besloten om de SGR-bijdrage en bijdrage aan het Calamiteitenfonds bij de prijs van de reis (gedefinieerd per persoon) te gaan vermelden. Sommige touroperators kiezen ervoor om aan de consument een vaste fee aan boekingskosten in rekening te brengen waarin deze bijdragen – onafhankelijk van de vraag of zij die wel of niet aan SGR of het Calamiteitenfond moeten afdragen – aan de consument in rekening worden gebracht.”

Klacht

“Prijsvrij Vakanties en D-reizen rekenen online überhaupt geen boekingskosten en kiezen er voor de SGR en Calamiteitenfonds bijdragen alleen in rekening te brengen als ze ook daadwerkelijk moeten worden afgedragen en de consument ook daadwerkelijk (alleen betalen voor wat noodzakelijk is) een beroep kan doen op SGR-dekking en het Calamiteitenfonds. Indien toeristenbelasting verschuldigd is worden een inschatting van de kosten hiervan door Prijsvrij & D-reizen getoond bij de prijs. Anders dan de Consumentenbond in haar publicatie stelt is uitsluitend tegen D-reizen een klacht ingediend bij de Stichting Reclame Code.”

Auteur Dylan Cinjee