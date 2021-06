Van Drongelen (WeFlyCheap.nl): “Waanzinnige last minute zomer in aantocht”

Uit onderzoek van vakantievergelijkingswebsite weflycheap.nl blijkt dat de prijzen voor zomervakanties momenteel keihard dalen. “De prijs voor een vakantie naar de ABC eilanden is sinds de versoepelingen op 11 mei zelfs bijna gehalveerd. De consument is spekkoper en kan op koopjesjacht!”, aldus Eelko van Drongelen (CEO WeFlyCheap).

Weflycheap.nl heeft voor acht populaire zomervakantiebestemmingen (Aruba, Bonaire, Curaçao, Canarische Eilanden, Ibiza, Costa del Sol, Algarve, Griekse Eilanden) op meerdere momenten de prijzen vergeleken van 10 mei tot en met 18 juni bij 3 populaire aanbieders. Tegen de verwachting in blijkt dat het animo om een zomervakantie te boeken minder hoog is dan verwacht. Zeker een verre bestemming zoals Aruba, Bonaire of Curaçao zijn verre van populair en hier dalen de prijzen met tientallen procenten, Bonaire zelfs al met 30% in ruim een maand tijd. De Algarve & de Ibiza zijn ‘positieve’ uitschieters, hier stijgen de prijzen met gemiddeld 5 tot 7%.

“Het is enigszins uit te leggen waarom deze last minutes nu zo goedkoop zijn”, zegt Van Drongelen. “Het valt vooral op dat er gestunt wordt met verre bestemmingen. Door Covid brengt dit toch nog wat onzekerheid mee. Je bent immers ver van huis, zit lang in het vliegtuig, je weet niet precies hoe de zorg daar geregeld is & heel veel Nederlanders zijn nog niet volledig gevaccineerd. Dat brengt onzekerheid met zich mee. Dit in combinatie met een te hoge inkoop van touroperators zorgt voor een enorme druk op de prijzen.”

Overigens dalen ook de prijzen in Europa, alleen iets minder hard dan de verre bestemmingen. “Hier zie je dat het beleid van de overheid een grote invloed heeft. Stabiele bestemmingen (stabiel geel) zoals Ibiza en Portugal nemen in prijs toe. En bestemmingen waar toch wat onzekerheid over is zoals Griekenland en het Spaanse vasteland zien forse prijsdalingen (geel / oranje / geel). De enige vreemde eend in de bijt zijn de Canarische Eilanden (stabiel geel) met een prijsdaling van gemiddeld 13%. Waarschijnlijk zijn de reizigers de situaties van vorig jaar maart nog niet vergeten in deze hotels”, aldus Van Drongelen.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.