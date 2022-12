Vanaf 10.00 uur bijtanken bij Sunny Cars op de Vakantiebeurs

Deel dit artikel

Ook volgend jaar staat Sunny Cars weer op de Vakantiebeurs en nodigt iedereen op 11 januari vanaf 10.00 uit om bij te tanken. “Je vindt ons op de gesponsorde B2B-zone in Hal 8”, aldus de autohuurspecialist.

“Je kunt bij ons de hele dag gratis bijtanken. Een lekker kopje koffie, warme thee of een latte om de dag te beginnen? En na al die ongelimiteerde kilometers op de beurs is een verse smoothie een goede afsluiter van de dag. Even een vitamineboost en je bent weer opgeladen.”

Author Dylan Cinjee