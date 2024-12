De regels rondom het meenemen van vloeistoffen in handbagage op vluchten kunnen binnenkort worden versoepeld, zo liet Willie Walsh, directeur van de International Air Transport Association (IATA), dinsdag weten tijdens een bijeenkomst in Genève.

Volgens Walsh zijn scanners inmiddels zo geavanceerd dat zij gevaarlijke stoffen kunnen detecteren. Hij merkte op dat er “signalen zijn dat de beperkingen op vloeistoffen in de toekomst zullen verdwijnen,” maar kon geen specifieke datum noemen.

Op dit moment mogen passagiers bij de meeste airlines vloeistoffen meenemen in verpakkingen van maximaal 100 milliliter, met een totaal van 1 liter per persoon. Deze verpakkingen moeten bovendien in een doorzichtige plastic zak worden opgeborgen en vaak apart aan beveiligingspersoneel worden getoond bij de controle.

Deze regels, die sinds 2006 van kracht zijn, werden ingevoerd om te voorkomen dat criminelen en terroristen explosieven aan boord van een vliegtuig zouden kunnen smokkelen. De richtlijnen zijn gebaseerd op aanbevelingen van de International Civil Aviation Organization (ICAO), een VN-organisatie die gespecialiseerd is in burgerluchtvaart.