Het online vergelijken van hotels, autoverhuur en vlieg- en bustickets is al geruime tijd mogelijk met skyscanner, kajak, trivago en rome2rio als goede voorbeelden. Deze meta-search platforms bieden reizigers de voordelen van heel veel gedetailleerde reisinformatie in combinatie met het rechtstreeks boeken bij de dienstverlener.

ToursOnTheWeb.com is het grootste en meest uitgebreide vergelijkingsplatform voor georganiseerde meerdaagse reizen, cruises en expedities ter wereld. Er bestaat niets vergelijkbaars.

ToursOnTheWeb.nl brengt Nederlandse, Belgische en internationale touroperators samen op één platform, waardoor het aanbod veel groter is en je kunt kiezen uit een reisgezelschap met landgenoten, een internationale Engelstalige groep, of een eigen groep van vrienden en familie.

ToursOnTheWeb biedt nu al bijna 15.000 complete itineraries van groepsreizen, privérondreizen, self-drive tours, wandel- en fietsreizen, safari’s, overlanding, (rivier)cruises en luxe expedities naar meer dan 180 landen en gebieden op alle continenten. Er zijn rondreizen voor alle leeftijdsgroepen in budget-, comfort- en luxesegmenten met reisduur tussen 5 en 300 dagen (10 maanden!) binnen en buiten Europa.

Er bestaan een paar grote mondiale Online Travel Agents voor georganiseerde rondreizen en cruises, maar die zijn niet echt ideaal voor meerdaagse rondreizen. Vaak zal de reiziger er de voorkeur aan geven rechtstreeks bij de vertrouwde en bekende touroperator te boeken, waardoor betaling bij en aanvullende complexe Boekingsvoorwaarden van een verre buitenlandse website of reisbureau worden vermeden.

Touroperators zien het ToursOnTheWeb-platform als een mooi en betaalbaar marketingkanaal om hun producten en diensten onder de aandacht en resp. aan de man/vrouw te brengen. Directe communicatie vermindert misverstanden met reizigers of travel agents, terwijl zeer gekwalificeerde doorverwijzingen de conversiepercentages van bezoekers met betrekking tot boekingen verhogen.

Paul van Schaik, CEO van ToursOnTheWeb: ‘ToursOnTheWeb combineert gemak met enorme keuze en veel vertrouwen op één zeer eenvoudig te gebruiken platform zonder beperkingen, risico’s of verplichtingen. Het is een uniek alternatief voor grote online reisbureaus en reisbeurzen. We show you an amazing world.’

Verder groeien in een veranderende wereld



Het reizen verandert. Bewustwording van de gevolgen voor het klimaat zal een duidelijk effect hebben, totdat het transport schoner en écht duurzamer is. Massatoerisme is niet alleen een feit, maar kan ook een probleem zijn dat moet worden aangepakt. Kunstmatige intelligentie (AI) kan het online boeken van hotel, vlucht, trein en restaurant aanzienlijk veranderen, maar zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op complexere meerdaagse rondreizen. Wat niet zal veranderen, is het comfort en gemak van groepsreizen. Er zijn veel redenen om deel te nemen aan een groepsreis. In korte tijd zie je veel zonder zelf alles te moeten organiseren. Georganiseerde rondreizen maken reizen gemakkelijk – en gezellig, voor stellen én singles, van elke leeftijd.

ToursOnTheWeb groeit. Er komen regelmatig touroperators bij die allemaal goede referenties, financiële zekerheid en garanties bieden. Samenwerking met nog meer gevestigde nationale en luxe touroperators voor groepsreizen, privérondreizen, (luxe) cruises en expedities binnen en buiten Europa is vanzelfsprekend welkom.

ToursOnTheWeb Pte Ltd, een gespecialiseerd softwarebedrijf, streeft ernaar een wereldwijd bekend merk voor georganiseerde rondreizen te worden en zoekt een grotere reispartner (in de EU?) om mee samen te werken en zijn doelen te bereiken. De mogelijkheden zijn enorm.