Verhuizing voor Travel Trend

Op 1 juli gaat Travel Trend verhuizen. Op die dag is de verre reizen-specialist niet bereikbaar per telefoon en e-mail. Het huisnummer wijzigt van 145 naar 117, alle overige adresgegevens blijven gelijk.

Natasja Eshuis (directeur Travel Trend): “Het vastgoedbedrijf gaat ons huidige pand renoveren en heeft ons kantoorruimte in het naastgelegen gebouw aangeboden. We konden een mooie deal maken, die in de huidige tijd zeer welkom is. De nieuwe ruimte is prachtig en we hebben dan ook veel zin om deze in gebruik te nemen. Onze verhuizing is een mooie symbolische eerste stap naar het ‘nieuwe normaal’ na de coronacrisis.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.