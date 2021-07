“Verlenging steunmaatregelen van levensbelang voor de reissector”

“De staatssteun was voor onze organisatie nog wel voldoende, maar we hopen op een verlenging ondanks dat onlangs is aangekondigd dat dit niet gaat gebeuren. We waren ontzettend verrast dat dit voor de reissector misschien niet wordt verlengd. Ik hoop dat het uiteindelijk wel wordt verlengd, want dat is voor de reissector van levensbelang”, dat laat Fenny Koppen (CEO Riksja Travel) weten in EenVandaag.

“Er zijn nog heel veel maatregelen waardoor we geen reizen kunnen uitvoeren. De verre reizen zijn nog totaal niet mogelijk. Voor die reisssector is het nog lang niet ten einde. Ook voor ons bedrijf is het 100% noodzakelijk dat de staatssteun blijft. We hebben echt nog wel even nodig. Als de maatregelen worden opgedoekt, dan kunnen we weer uitvoeren en dan is de steun helemaal niet meer nodig. Zolang je niet kan uitvoeren, heb je echt nog de steunmaatregelen nodig.”

“Wij zijn zelf een maatwerkspecialist, dus we hebben minimaal aantal vouchers uitgegeven”, aldus Koppen over het vouchersysteem. “De meeste reizen hebben we weten om te boeken en het is dan ook te danken aan onze reizigers dat we nog kunnen bestaan. Voor de volledige sector is het vouchersysteem wel heel fijn geweest, als een lifeline.”

Voor de Europa-aanbieders wordt deze zomer een goede stap voorwaarts, maar we zijn er na dit jaar zeker nog niet. We zullen op zo’n 60% uit gaan komen van een normaal jaar en dan hopen we volgend jaar op betere tijden.

Koppen merkt reizigers onzeker worden van alle regels. “Er is ook heel veel informatie beschikbaar en ook niet alles is even duidelijk. Het beste wat reizigers kunnen doen is contact opnemen met hun reisorganisatie, want die staan het dichtst bij het vuur en kunnen de beste informatie delen.” Op de vraag of de onzekerheid er ook voor zorgt dat reizigers nog niet boeken, laat Koppen weten: “Dat merken wij zelf nog niet. Het is echt ontzettend druk voor reizen naar Europa. Volgens mij willen mensen vooralsnog liever wel op reis, maar het is natuurlijk wel een beetje gedoe.”

“Als je je op je vakantiebestemming gedraagt zoals we dat de afgelopen maanden in Nederland gewend zijn. Anderhalve meter, geen drukke plekken opzoeken, enzovoorts, dan kan je absoluut genieten van een welverdiende vakantie”, aldus Koppen op de vraag of het wel verstandig is om op vakantie te gaan.

