Travelpro’s Podcast, dé podcast voor en met reisprofessionals, is vanaf komende maandag elke twee weken te beluisteren met twee nieuwe gezichten.



In deze podcast praten Dylan Cinjee en Sharon Evers je elke twee weken bij over de leukste nieuwtjes, studiereizen, evenementen en nog veel meer! Welke bestemming staat deze week in de spotlight? Wat is het bijzondere verhaal van de tafelgast? En ben jij het eens of oneens met de stelling van de week? Je hoort het allemaal in de Travelpro’s Podcast.



Vraag je je af waar Arjen Lutgendorff, Theo de Reus en T.J. van Apeldoorn zijn gebleven? Zij zijn elke donderdag te horen in de nieuwe TravMagazine: Dé Podcast.