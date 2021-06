Vernieuwde vertrekhal Schiphol moet meer ruimte en comfort bieden

“Veiligheid, kwaliteit van service en innovatie zijn drie van onze speerpunten. In de vernieuwde Vertrekhal 1 komen zij samen. We zijn enorm trots op het resultaat. Reizigers krijgen veel meer ruimte bij én de check-in én de securitycontrole. Bij die controle staat beveiligingsapparatuur van de beste kwaliteit en het grootste gebruiksgemak, vloeistoffen en elektronica hoeven niet meer uit de tas. We wilden Vertrekhal 1 tijdens de herontwikkeling toegankelijk houden voor reizigers, daarom was het soms net alsof we bezig waren met een Rubiks kubus. Die we samen met de aannemers hebben opgelost met een mooi eindresultaat voor de reizigers. Vertrekhal 1 is klaar voor de toekomst”, zegt Hanne Buis, Chief Projects & Assets Officer bij Royal Schiphol Group.

Nieuwe verbinding securitylanes Vertrekhal 1 en 2

Tussen de 21 securitylanes van Vertrekhal 1 en de 14 securitylanes van Vertrekhal 2 is een nieuwe verbinding gerealiseerd. Als het in Vertrekhal 1 drukker wordt kunnen reizigers ook gebruik maken van Vertrekhal 2 en andersom. Hierdoor is er voor beide vertrekhallen meer capaciteit beschikbaar. Met de ingebruikname van de nieuwe securitydoorgang op de mezzanine van Vertrekhal 1, zijn alle vertrek- en transferdoorgangen op Schiphol uitgerust met CT-scans. Dat maakt het mogelijk dat reizigers vloeistoffen en elektronica in de handbagage kunnen laten.