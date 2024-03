Verrijk je kennis op TravDay in het TRAVELNEXT Kennistheater met inspirerende presentaties van onder meer Red Online Marketing, Breda University of Applied Sciences, Google, weflycheap en CM.com.

TravDay is dé ontmoetingsplaats voor Nederlandse reisprofessionals, waar je in één dag kunt netwerken, leren en geïnspireerd kunt raken door de nieuwste producten en ontwikkelingen. Het evenement brengt jou en andere toonaangevende bedrijven uit de reisbranche samen, en biedt een unieke kans om jouw carrière naar een hoger niveau te tillen.

Start TravDay met veel inspiratie en kennis door je aan te melden voor het TRAVELNEXT Kennistheater. Er is beperkt plaats, dus meld je snel aan! Vol = vol! Het kennistheater vindt plaats van 11.00 uur tot 12.30 uur. Om 12.30 uur volgt direct de opening van de beursvloer. Aanmelden kan via onderstaande button.

Sprekers

In 2024 heeft de moderne reiziger andere behoeften, te midden van een tijdperk van transformatie en digitalisering, maar ook van een verlangen naar vertraging. Tegelijkertijd worden uitdagingen zoals ‘scroll-moeheid’, advertentie-inflatie en digitale privacy steeds prominenter. Hoe kan jouw organisatie hier effectief op inspelen binnen jouw marketingstrategie? Hoe beïnvloeden deze ontwikkelingen jouw propositie en de mix van marketing die je gebruikt? In een sessie van 25 minuten brengen we je op de hoogte van praktische manieren om hiermee om te gaan.

Deze lezing duikt in de fascinerende wereld van Kunstmatige Intelligentie (AI) en Machine Learning (ML). We verhelderen ingewikkelde concepten en verlichten het brede toepassingsgebied van deze technologieën. We verkennen de mogelijkheden en beperkingen van Large Language Models, met een focus op ChatGPT, en bespreken kort een case study die de praktische toepassing ervan in reisplanning illustreert. Een discours waar theorie en praktijk elkaar ontmoeten, en dat inzicht biedt in de toekomstige mogelijkheden en uitdagingen van het toepassen van AI en ML in reizen en toerisme.

Een vooraanstaande professional van Google. Marc staat bekend om zijn diepgaande expertise en innovatieve benaderingen binnen de technologie- en digitale marketingwereld. Met zijn rijke ervaring bij Google heeft hij een sleutelrol gespeeld in het vormgeven van strategieën die bedrijven helpen te groeien in het digitale tijdperk.

In tijden die snel veranderen zijn uitmuntende medewerkers (a-spelers) van essentieel belang voor elke organisatie. Alleen met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is het luilekkerland voor de medewerker. Hoe blijf je als werkgever relevant op de arbeidsmarkt en behoud je jouw human capital (employer branding). In een korte presentatie hoor je van de oprichter van weflycheap & Blue Flamingos op welke manier zij theorie in praktijk brengen en krijg je praktische tips!

CM.com (Euronext Amsterdam: CMCOM) is een wereldwijde leider in cloudsoftware voor conversational commerce die bedrijven in staat stelt om een superieure klantervaring te leveren. Ons communicatie- en betalingsplatform stelt marketing, sales en customer service in staat om de betrokkenheid met klanten via meerdere mobiele kanalen te automatiseren, gecombineerd met naadloze betalingsmogelijkheden die de verkoop stimuleren, klanten winnen en de klanttevredenheid vergroten.