Video – Bonaire will wait

Bon dia! Videoboodschap van hoteliers en BonaireToerisme Bonaire Tourism voor de Nederlandse reissector en voor vakantiegangers. Bonaire kreeg vorige week het oranje reisadvies waar het zelf om vroeg. TravelPro was op het eiland en sprak meerdere hoteliers en Bonaire Toerisme. We vroegen alvast naar wat Bonaire (en haar hotels) te bieden heeft voor als het reisadvies weer geel wordt, want we houden de moed erin! De reissector op het eiland is er klaar voor, Bonaire will wait! ResortBonaire Outdoor Bonaire Auriga Ecolodge BonaireIt Rains Fishes Restaurant & BarCome to your Senses, Bonaire Posada Para Mira Capriccio Bonaire Caribbean Club Bonaire Sebastian's Restaurant Plaza Beach & Dive Resort Bonaire Thebeachbonaire Restaurant At Sea Bonaire The Frans Paradise Brass Boer Bonaire Landsailing Adventures TUI GlobActive travel marketing #Bonaire Bonaire Nu Antilliaans Dagblad @ABC Online Nieuws Caribisch Netwerk

Posted by TravelPro on Friday, 25 September 2020