Video: Centraal-Amerika blijft Europa als prioriteitmarkt zien

Het verkeersbureau CATA (Central America Tourism Agency) wil Europese consumenten blijven inspireren, zodat Centraal-Amerika straks weer op de bucketlist van menig toerist komt te staan. Het haakt in op de #StayAtHome en #WeWillWaitForYou campagne van de Wereldgezondheidsorganisatie en gaat storytelling inzetten met pakkende verhalen over Centraal Amerika. Reispers en bloggers blijven middels persberichten geïnformeerd worden en het verkeersburo heeft een nieuwe ‘Wij ontvangen u straks weer met open armen’ video gelanceerd. In de CATA landen zijn anderhalf miljoen mensen werkzaam in het toerisme.

CATA is via PR-bureaus actief in de Europese markten Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland wordt CATA sinds februari vertegenwoordigd door Baltus Communications. Europa blijft ook voor 2021 een speerpunt voor CATA. Uit de vijf Europese markten kwamen in 2017 in totaal 652.200 toeristen naar Midden-Amerika, uit Nederland 66.000 toeristen. In samenwerking met de betrokken PR-bureaus heeft CATA een coronacrisis communicatiestrategie uitgezet, waaronder het frequent posten van aansprekende #StayAtHome en #WeWillWaitForYou foto’s via social media kanalen. CATA lanceert ook webinars voor de lokale reisbranche in Centraal Amerika waaronder een die specifiek over de Europese markt gaat. CATA omvat de acht landen Panama, Guatemala, Belize, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras en de Dominicaanse Republiek en heeft als doelstelling zich internationaal gezamenlijk als een prachtige vakantiebestemming te promoten.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.