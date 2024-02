Nog steeds klopt twee derde van de onderzochte reisaanbiedingen niet. Dat schrijft de Consumentenbond naar aanleiding van eigen onderzoek. De vereniging van en voor consumenten zegt reisaanbieders te gaan dagvaarden. Over de reactie van de ANVR zegt het: “Met zo’n slappe reactie valt er op korte termijn weinig verbetering te verwachten.”

De prijs verandert tijdens het boeken, er komen tijdens of na het boeken nog verplichte kosten bij of er ontbreekt essentiële informatie. Omdat reisaanbieders zich nog steeds niet aan de wettelijke regels houden, gaat de Consumentenbond aanbieders dagvaarden.

Onderzochte aanbiedingen

De bond controleerde of in totaal 250 reisaanbiedingen van tien verschillende aanbieders te boeken waren voor de geadverteerde prijs. “Bij Prijsvrij/D-reizen, KLM Holidays/Transavia Holidays en Expedia klopte geen enkele aanbieding. Bij The Travel Club was de prijs van 8% van de onderzochte aanbiedingen ook de uiteindelijke prijs. Bij TUI was dat 16%, bij Dé VakantieDiscounter 26% en bij FTI iets meer dan de helft. Bij ANWB Reizen (72%), Sunweb (72%) en Corendon (92%) was de prijs in de aanbieding het vaakst wél te boeken voor die prijs”, aldus de Consumentenbond.

Verborgen aanbod

Dé VakantieDiscounter adverteert volgens de Consumentenbond bijvoorbeeld met een reis naar New York inclusief verplichte kosten, terwijl consumenten ter plekke nog €39 per nacht aan het hotel moeten betalen. In haar persbericht noemt de Consumentenbond nog meer onderzochte aanbieden, zoals de ANWB die verplichte havengelden à €120 zou verstoppen bij een fietscruise in Kroatië. “En Eliza was here (van Sunweb) moffelt verplichte schoonmaakkosten weg bij een huisje in de Algarve, Prijsvrij doet dat met €167 aan verplichte hotelservicekosten in New York en The Travel Club met verplichte servicekosten van €415 bij een cruise. KLM Holidays en Transavia Holidays verstoppen nog steeds structureel verplichte reserveringskosten, terwijl KLM daar al eerder tonnen aan boetes voor kreeg van de ACM. En ook verbergen reisaanbieders nog regelmatig de toeristenbelasting. Al die verplichte kosten moeten in de aanbiedingsprijs zitten of daar direct bij staan”, aldus de Consuementenbond.

Beterschap beloofd

Begin 2023 was er met 83% van de door de Consumentenbond bekeken aanbiedingen wat mis. Daarop beloofden alle gecontroleerde reisorganisaties volgens de vereniging beterschap. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: “Wij hebben het afgelopen jaar een aantal zaken voorgelegd aan de Reclame Code Commissie en die stelde ons steeds in het gelijk. En ook toezichthouder ACM waarschuwde de reisaanbieders. Toch zien we nog steeds talloze misleidende advertenties. Dat er in een jaar tijd zo weinig is verbeterd, vinden wij ronduit teleurstellend.”

Geen redelijke eis

Begin augustus van vorig jaar liet de ANVR nog weten: “De ANVR is zoals gezegd met de ACM van mening dat de reiziger inzicht dient te hebben in alle kosten waarmee de reiziger geconfronteerd wordt tijdens het boeken van een reis. Wij vinden het anders dan de ACM niet duidelijker voor de reiziger dat in één bedrag zowel (a) de kosten zijn opgenomen die via de reisonderneming worden afgedragen en (b) de kosten die de reiziger zelf moet maken voor de reis. Daarnaast zou het betekenen dat we voor alle lokale heffingen voor alle valuta op elk moment moeten kunnen omrekenen wat de kosten in euro’s zouden zijn. Dat vinden we geen redelijke eis van de ACM. De toevoeging van de ACM dat onderscheid gemaakt mag worden tussen (a) en (b) bij de uitsplitsing van de prijs is zonder betekenis, omdat de reiziger sowieso moet weten welk bedrag aan of via de reisondernemer moet worden betaald.”

Onderzoek gedeeld met ACM

De bond zegt de onderzoeksresultaten te hebben gedeeld met de ACM en haar gevraagd te handhaven. De ACM geeft aan dat er momenteel verschillende zaken lopen om reisaanbieders te dwingen tot duidelijke prijsvermelding. Molenaar: “Wij hebben ook brancheorganisatie ANVR laten weten dat we verwachten dat zij haar leden hierop stevig aanspreekt. Maar de ANVR adviseert reisaanbieders slechts om ‘daar waar toepasbaar’ de regels te volgen. Met zo’n slappe reactie valt er op korte termijn weinig verbetering te verwachten. Daarom stappen we naar de rechter. Reizigers moeten er op kunnen rekenen dat reisaanbiedingen kloppen.”