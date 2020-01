Video – Corendon: “over een paar jaar marktleider op Kaapverdië”

Corendon start vandaag met de verkoop van pakketreizen naar het zonnige Kaapverdië. Vanaf november 2020 vliegt Corendon Dutch Airlines in slechts zes uur twee keer per week vanaf Amsterdam en één keer per week vanaf Maastricht naar het eiland Sal. Deze nieuwe vakantiebestemming is de vijfde Afrikaanse bestemming die de touroperator aanbiedt naast Marokko, Tunesië, Egypte en Gambia. Kaapverdië is zonzeker en de temperaturen zijn er het gehele jaar aangenaam, wat het een uitstekende winterzonbestemming maakt.

Atilay Uslu, oprichter van Corendon: “Kaapverdië stond al heel lang op ons verlanglijstje als vakantiebestemming. Het is echt een relax-bestemming met een bijzondere mix van Afrikaanse en Braziliaans-Portugese invloeden. Het visserseiland Sal staat vooral bekend om de witte stranden en de azuurblauwe zee. Onze ambitie is om binnen een paar jaar de grootste touroperator op deze bestemming te worden. Met als eyecatcher het spiksplinternieuw hotel Royal Horizon Ponta Sino en het prijsniveau dat klanten van ons gewend zijn, moet dit zeker slagen. Corendon maakt Kaapverdië betaalbaar.”

Gloednieuwe accommodatie

Het gloednieuwe vijfsterren All Inclusive Royal Horizon Ponta Sino hotel wordt één van de toppers in het assortiment. De accommodatie is een garantie voor een zorgeloze relaxvakantie en is direct gelegen aan het prachtige strand van Ponta Sino Beach, op slechts vijftien minuten afstand van het centrum van Santa Maria. Met drie zwembaden en een kinderbad, talloze sportactiviteiten zoals windsurfen, tennis en fitness, een spa en een kidsclub hoeft niemand zich te vervelen. Onder andere traditionele Kaapverdische gerechten zijn op het menu te vinden in de verschillende restaurants. Het hotel beschikt ook over een only adult gedeelte.

Vissersdorpje Santa Maria

Corendon biedt accommodaties in het bekende badplaatsje Santa Maria, een gezellig vissersdorpje in het zuiden van Sal. Santa Maria is bekend om de brede goudgele zandstranden en de helderblauwe zee. Snorkelen en duiken zijn populaire activiteiten door de prachtige onderwaterwereld. Sommige stranden op het eiland zijn ook zeer geschikt voor watersporten als surfen en kitesurfen. Het plaatsje heeft een leuk centrum met pastelkleurige huisjes en kent gezellige restaurantjes met nationale gerechten en knusse cafeetjes.

Ook vanaf Maastricht

Door de toenemende populariteit vliegt Corendon naast Amsterdam ook vanaf Maastricht Aachen Airport naar Kaapverdië. Deze winter wordt vanaf dit vliegveld al dagelijks naar Turkije, Gambia, Egypte, Gran Canaria en Tenerife gevlogen.

Kaapverdië nieuwe bestemming Corendon Posted by TravelPro on Wednesday, 15 January 2020

