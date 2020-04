[…] Video – Dit is het eiland dat Branson als onderpand aanbiedt voor staatssteun […]

Sir Richard Branson heeft de Britse regering om een commerciële lening gevraagd om zijn getroffen luchtvaartgroep te redden. Zijn luxe privé-eiland ‘Necker Island’ heeft hij daarbij ingezet als onderpand. “Joan en ik verlieten Groot-Brittannië niet om belastingredenen, maar om onze liefde voor de prachtige Britse Maagdeneilanden en in het bijzonder Necker Island, dat ik kocht als onbewoond eiland toen ik 29 jaar oud was.”

De baas van de Virgin Group heeft de regeringen in beide landen om hulp verzocht. Branson kreeg echter behoorlijk wat kritiek te verduren door zijn beroep op steun van de belastingbetaler in plaats van te putten uit zijn enorme rijkdom. Het fortuin van Branson wordt geschat op meer dan € 4,5 miljard. De grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta bezit 49% van Virgin Atlantic. Branson: “Het zou gaan om een commerciële lening. We zullen het terugbetalen, zoals EasyJet zal doen voor de lening van £ 600 miljoen die de regering hen onlangs heeft verstrekt.” Branson liet in een open brief aan het personeel weten: “Veel luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld hebben overheidssteun nodig en velen hebben die al ontvangen.” De crisis waarmee luchtvaartmaatschappijen, en het personeel dat ze in dienst hebben, worden geconfronteerd, is’ongekend’, zei hij. “We zullen er alles aan doen om de luchtvaartmaatschappij (Virgin Atlantic) draaiende te houden, maar we hebben overheidssteun nodig om dat te bereiken.”

Hij wees erop dat Virgin Atlantic 36 jaar geleden met één vliegtuig is begonnen en dat er in de loop der jaren steeds meer toestellen zijn bijgekomen. “In die jaren hebben we een echte concurrent gecreëerd voor British Airways. Dat is voor het grote publiek een enorm voordeel geweest.” Branson bood vorige maand al aan £ 250 miljoen in de Virgin Group te injecteren, waarvan het grootste deel naar de luchtvaartmaatschappij gaat. Eerder deze maand stuurden Rolls-Royce, Airbus, Heathrow Airport en Manchester Airports Group brieven naar de regering waarin het belang van Virgin Atlantic voor de productieketen van het Verenigd Koninkrijk werd benadrukt.

“In de loop van de tijd hebben we hier ons huis gebouwd. De rest van het eiland wordt gerund als een bedrijf met 175 werknemers”, aldus Branson. Op de website van het eiland staat te lezen dat Necker Island ‘luxe op blote voeten’ is in ‘een omgeving die zo exclusief is als mogelijk’. Necker Island ligt in het Caribisch gebied en is onderdeel van de Britse Maagdeneilanden. ‘Zorg voor het milieu staat ook hoog op onze agenda. We experimenteren met wind- en zonne-energie om aan 90% van de energiebehoefte van het eiland te voldoen. Necker Island zet zich in voor duurzame ontwikkeling en respecteert de lokale gemeenschap en omgeving waarin we actief zijn.

