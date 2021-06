Video – en de derde Masked Traveller is…

Ter gelegenheid van 60 jaar betrekkingen met Nederland lanceert de Korean Tourism Organization in samenwerking met TravMagazine, TravelPro en TravEcademy de campagne The Masked Traveller, waarbij je geweldige prijzen kan winnen!

The Masked Traveller mag rekenen op veel enthousiasme. Deze week deden er opnieuw meer reisprofessionals mee dan vorige week.

Het juiste antwoord is Margreet Versteijlen (Reisspecialist Azië bij Untamed Travelling).

Margreet is een enorme Korea-liefhebber en weet heel veel over het land te vertellen. Zij kon dus niet ontbreken als Masked Traveller.



De Korean Tourism Organisation heeft uit de goede inzendingen van The Masked Traveller (week drie) weer drie winnaars geloot.

De winnaars van een dinerbon ter waarde van € 50 voor een Koreaans restaurant naar keuze kunnen grappig genoeg samen gaan tafelen. Ze werken beiden bij reisbureau TravelXL Astra; Sandra de Vries en Mari Temminck. En het retourticket Amsterdam-Seoul met Korean Air is deze week gewonnen door Maaike Schuurman van Travel Store. Allemaal van harte gefeliciteerd.

Vanaf 24 juni is een laatste kans op mooie Zuid-Korea-prijzen in de nieuwe en tevens laatste ronde van The Masked Traveller. Doe je (weer) mee? Houd onze communicatiekanalen in de gaten, te beginnen bij de TAT’s Travel Podcast van aanstaande donderdag. Alvast een hint: het gaat om een BN’er!



© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.