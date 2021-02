Video – Greta Thunberg promoot reizen naar Mars…

Video – “Laten we eerlijk zijn, leven op aarde is op dit moment niet zo cool. We ademen onder mondkapjes, opgesloten zonder echte menselijke interactie en alle dingen die het leven smaak geven (zoals reizen, feesten met vrienden, livemuziek zien, knuffelen) lijken voor altijd uitgesteld. Waarom ontsnappen we niet naar de Rode Planeet waar geen oorlog, geen criminaliteit, geen pandemieën en geen vervuiling is?”, aldus de nieuwste video van het door de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg opgerichte Fridays For Future (FFF).

Uiteraard is al snel duidelijk dat het om een satirische toeristische ‘advertentie’ video voor Mars gaat, die FFF heeft gelanceerd in afwachting van de aankomst van NASA’s Perseverance Rover op Mars op 18 februari. De video met de titel ‘1%’ is er volgens FFF voor gemaakt om de 99% van de mensen die niet naar Mars gaan, kunnen of willen wakker te maken. “Dit ‘nieuwe normaal’ doet ons allemaal afvragen wat voor toekomst we de nieuwe generatie, gevangen te midden van oorlog, geweld, pandemieën en vervuiling, zullen bieden op een planeet die wordt geteisterd door klimaatverandering.”

FFF stelt zichzelf hardop de vraag waarom we miljarden uitgeven om naar Mars te gaan als we dit geld kunnen gebruiken om de aarde opnieuw op te bouwen? “Het verlangen om te ontsnappen naar een soort Eden – om onontgonnen landen te ontdekken en een betere wereld op te bouwen – is momenteel zo sterk. Wat als we wegrennen van de aarde en naar Mars gaan? De missie van mensen om de Rode Planeet te koloniseren lijkt aan kracht te winnen aangezien er tot miljarden dollars aan worden uitgegeven.”

“We willen deze pure onzin uitlichten. Terwijl 99% van de mensen nooit naar Mars zullen gaan, geven overheden miljarden uit aan ruimteprogramma’s en de wens van ‘s werelds rijksten om naar Mars te gaan. NASA’s Perseverance Rover alleen al kostte $ 2,7 miljard voor de ontwikkeling, lancering, operaties en analyse. Aangezien 99% van de wereldbevolking op aarde blijft, is het absoluut noodzakelijk dat we de klimaatverandering die onze thuisplaneet vernietigt, oplossen. We kunnen de klimaatverandering nu beter oplossen. We hebben gewoon geen keus.”

Op 18 februari landt NASA’s Perseverance-rover Mars en voegt zich bij de U.A.E.’s Hope-orbiter en China’s Tianwen-1 orbiter en rover-duo, dat ook net is aangekomen. “Voorlopig rovers, maar de mens is de volgende… Elon Musk is “er zeer zeker van” dat SpaceX tegen 2026 mensen op Mars zal laten landen. Dit klinkt als goed nieuws. Maar het is alleen goed nieuws voor degenen die miljardair zijn, of wereldleiders. Iedereen heeft gewoon pech.”

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.