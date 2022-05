Video – “Holy shit!”… Grootste cruiseschip ter wereld ramt steiger

Deel dit artikel

Het grootste cruiseschip ter wereld, de Harmony of the Seas, heeft bij het aanmeren de steiger in Falmouth (Jamaica) geramd.

Op video’s is te horen hoe gasten schreeuwen tijdens het incident en hoe het schip de steiger raakt. Een woordvoerder van Royal Caribbean zei: “Tijdens aankomst in Falmouth, Jamaica, maakte de Harmony of the Seas contact met een verlengd deel van het dok. Bij het incident zijn geen gewonden gevallen. Aan het schip was nauwelijks schade, waarop de reis werd voortgeet zoals gepland.

Het Royal Caribbean cruiseschip was vertrokken voor een 7-daagse cruise vanuit Port Canaveral, Florida, VS. Het ongeluk met het 362 meter lange schip gebeurde op 26 mei jl..

De bouw van het schip kostte maar liefst 1 miljard pond en het beschikt over 23 zwembaden, een theater met 1.400 zitplaatsen en meer dan 2.700 kamers voor bijna 5.500 gasten.

Author Arjen Lutgendorff